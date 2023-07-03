荷兰将关闭欧洲最大天然气田
欧洲 – 荷兰计划从2023年10月01日开始关闭其欧洲最大的天然气田。当局还承诺，无论如何，这个天然气田都将在2024年10月01日时被彻底关闭。
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据本台法广（RFI）法文网报道，尽管俄乌战争造成欧洲天然气供应紧张，但荷兰当局还是做出了一项重要的决定，在三个月内开始关闭欧洲最大的格罗宁根天然气田（Groningue）。
-- 荷兰当地人认为气田开发导致了地震 -
在过去近20年间，居住在这一天然气田附近的居民们一直在抱怨，他们的生活区域内，地震频发，危及住房，影响农业生产。他们认为，当地的地动山摇是由于这里自上一世纪60年代起就在进行天然气勘探的作业。
荷兰政府中负责矿业的国务秘书汉斯·维杰布里夫（Hans Vijlbrief）承认，未来当地仍将继续出现地震。不过，造成当地问题的根源，天然气田则将自今年10月01日起开始被关闭。壳牌（Shell）、埃克森-美孚（Exxon Mobil）等国际能源巨头都曾在此经营。由于能源市场供应紧张，这个天然气田的运营超过了原先的计划。
-- 荷兰当局承诺在一年后予以完全关闭 -
不过，鉴于缺少俄罗斯天然气，荷兰当局不排除未来延长一年对这个气田的开采。当局同时承诺，无论如何，这个天然气田到2024年10月01日时将被彻底关闭。
在2018年，荷兰曾宣布，将于2030年关闭这个气田。2023年3月，壳牌（Shell）荷兰公司的首席执行官（CEO）范隆恩女士（Mme Marjan van Loon）在离职曾前对外透露，荷兰政府决定今年就要关闭这个气田。
-- 荷兰议会敦促政府履行道义上的责任 -
本台法广（RFI）法文网报道提到，荷兰国会的一个调查委员会在2023年2月提交的报告中指出，政府对格罗宁根（Groningue）地区的状况有道义上的责任。当地众多居民都蒙受了巨大的损失。
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