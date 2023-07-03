荷兰将关闭欧洲最大天然气田

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欧洲 – 荷兰计划从2023年10月01日开始关闭其欧洲最大的天然气田。当局还承诺，无论如何，这个天然气田都将在2024年10月01日时被彻底关闭。

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据本台法广（RFI）法文网报道，尽管俄乌战争造成欧洲天然气供应紧张，但荷兰当局还是做出了一项重要的决定，在三个月内开始关闭欧洲最大的格罗宁根天然气田（Groningue）。

-- 荷兰当地人认为气田开发导致了地震 -

在过去近20年间，居住在这一天然气田附近的居民们一直在抱怨，他们的生活区域内，地震频发，危及住房，影响农业生产。他们认为，当地的地动山摇是由于这里自上一世纪60年代起就在进行天然气勘探的作业。

RFI Image Archive / Les Pays-Bas vont fermer les vannes du plus grand gisement de gaz d'Europe à partir du 01 octobre 2023. Ici, les habitants de Groningue protestent, mi-janvier 2018, contre l’exploitation à outrance du gisement de gaz qui a entraîné à plusieurs reprises des séismes ayant endommagé des habitations. (illustration) © Antoine Mouteau / RFI Archive

荷兰政府中负责矿业的国务秘书汉斯·维杰布里夫（Hans Vijlbrief）承认，未来当地仍将继续出现地震。不过，造成当地问题的根源，天然气田则将自今年10月01日起开始被关闭。壳牌（Shell）、埃克森-美孚（Exxon Mobil）等国际能源巨头都曾在此经营。由于能源市场供应紧张，这个天然气田的运营超过了原先的计划。

-- 荷兰当局承诺在一年后予以完全关闭 -

不过，鉴于缺少俄罗斯天然气，荷兰当局不排除未来延长一年对这个气田的开采。当局同时承诺，无论如何，这个天然气田到2024年10月01日时将被彻底关闭。

RFI Image Archive / Les Pays Bas : faute de gaz russe, les autorités n'excluent pas de puiser dans le gisement pendant une année supplémentaire. Ici, le méthanier Golar Igloo (gaz naturel liquéfié) arrive dans le port d'Eemshaven, au nord de Groningue, le 4 septembre 2022. (illustration) © AFP ANP - Siese Veenstra / RFI Image Archive

在2018年，荷兰曾宣布，将于2030年关闭这个气田。2023年3月，壳牌（Shell）荷兰公司的首席执行官（CEO）范隆恩女士（Mme Marjan van Loon）在离职曾前对外透露，荷兰政府决定今年就要关闭这个气田。

-- 荷兰议会敦促政府履行道义上的责任 -

本台法广（RFI）法文网报道提到，荷兰国会的一个调查委员会在2023年2月提交的报告中指出，政府对格罗宁根（Groningue）地区的状况有道义上的责任。当地众多居民都蒙受了巨大的损失。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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