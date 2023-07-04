俄罗斯有勇敢的律师为因反战遭逮捕者辩护

俄罗斯/乌克兰/律师辩护

众多年轻的俄罗斯律师勇敢地站出来为反战抗议者辩护。俄罗斯出现一个这样的专门为反战但被当局逮捕入狱的民众维权辩护。俄罗斯当局出台种种措施来阻止甚至打压这些维权律师。

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索菲亚·戈米诺娃 (Sofia Gominova)就是这样的律师。她 从 11 岁起就想成为一名律师。她出生于苏联解体后，在一个饱受有组织犯罪困扰的俄罗斯社会中长大，她在电视上观看警匪剧，就想要“像电影里正义的警察一样打击邪恶”。现在，29 岁的戈米诺娃相信她正在这么做。因为她加入了俄罗斯最大的法律辩护团体OVD-Info，该团体支持数千名因反对全面入侵乌克兰而被拘留的俄罗斯人。

29 岁的戈米诺娃称，“我一直有强烈的正义感。”戈米诺娃对驻波兰的路透社记者说，“我意识到，很多不公正现象都是由这个制度造成的……它侵犯公民的权利，非法逮捕，造成人身伤害，并发布荒谬的决定和法令。”

随着去年抗议俄罗斯入侵乌克兰的事件爆发，戈米诺娃发现自己在圣彼得堡的寒冷天气中等待了几个小时，等待能够进入法庭，为十起被捕示威者的案件辩护。稍晚她疲惫不堪地回到家后，要准备上诉文案。

戈米诺娃说，“在法庭上为抗议者辩护也是我的抗议方式，。戈米诺娃说她在俄军入侵乌克兰后几乎立即开始在法庭上代表反战活动人士。

但俄罗斯当局表示，他们正在合法地运用法律来打击受西方鼓励摧毁俄罗斯国家的麻烦制造者。当局否认虐待被拘留者，但当局有时还将人权律师视为公敌。

在战时的俄罗斯，为克里姆林宫的批评者辩护会给自己带来相当大的风险，甚至学童和老人也会因对战争持不同政见而受到惩罚。

一些律师因公开反对侵略战争而被起诉，数十人被吊销执照，几名著名律师已逃离俄罗斯。

OVD-Info 律师兼发言人维奥莱塔·菲茨纳 (Violetta Fitsner) 表示，尽管存在风险，自入侵以来，仍有 120 名律师又加入了 OVD-Info，现在该组织人数已增至 442 人。

随着众多民间社会团体被国家解散，许多其他律师也独立为反战活动人士辩护，但很难确定有多少人。

圣彼得堡律师协会表示，自去年 3 月以来已有 222 名律师加入。

总体而言，俄罗斯法院宣判无罪的情况极为罕见，批评者称该国的司法系统高度政治化。

根据 OVD-Info 的统计，自去年 2 月以来，已有近 20,000 人因反战活动而被拘留。

大多数尚未逃离俄罗斯的知名反对派人士现已入狱。普京最著名的批评者阿列克谢·纳瓦尔尼在俄军入侵前被判入狱。

4 月，弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎 (Vladimir Kara-Murza)在谴责俄罗斯领导层和侵略乌克兰战争后，被以叛国罪被判处 25 年监禁。

弗拉基米尔的妻子叶夫根尼娅·卡拉-穆尔扎 (Evgenia Kara-Murza) 告诉路透社，“律师继续为他们代言，将信息偷运出监狱，成为这些囚犯与外界世界的联系。”她丈夫的律师兼老朋友瓦迪姆·普罗霍罗夫（Vadim Prokhorov）是普京的批评者，他在他的委托人被判刑前几天逃离了俄罗斯，因为他担心也可能面临刑事案件。

普罗霍罗夫离开俄罗斯后对美国广播公司美国之音表示：“目前在俄罗斯，不仅针对记者……还针对律师发动打击。”他报告说，他的几名同事已经被捕。

几位俄罗斯律师引起了当局的关注和谴责，不仅因为他们为入侵的批评者辩护，还因为表达了自己的反对意见。

曾与OVD-Info合作的玛丽亚·邦茨勒(Maria Bontsler)去年在法庭上为反战抗议者辩护时说出“战争”一词，因“抹黑军队”而被两次罚款。

路透社说，在采访中，一些在俄罗斯司法系统工作经验较少的年轻律师表示，他们决心代表反战异议人士，但发现这项工作很累人。一位律师称，“我可以很有说服力地向法官辩称二乘二等于四——他甚至可能会点头。但最终他的判决是二乘二等于五。”

在乌克兰冲突之前，戈米诺娃在圣彼得堡主要处理从家庭纠纷到消费者权利等民事案件。她说，虽然一些熟人认为她是叛徒，但大多数朋友和亲戚都为她感到自豪，但也为她担心。她说，“有时，我带着愤怒离开法庭，感到有一股巨大的力量鼓舞我继续战斗。有时，我在关上的法庭门前，泪水因无助而流淌。”但她说，“只要我内心还有力量，我就会继续留在俄罗斯。”

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