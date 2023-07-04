英国防参谋长：俄军已在乌克兰丧失了一半的战力

俄罗斯/乌克兰/英国

英国国防参谋长、海军上将拉达金（Tony Radakin）表示，俄罗斯军队已在乌克兰失去了一半的战斗力，包括多达2500辆坦克，而乌军反攻的主要攻势仍未到来。他周二在出席英国议会下议院国防委员会的听证会时还驳斥了乌克兰的反攻进展缓慢的说法，认为对俄罗斯的反攻“从来都不是一个单一的行为”，并指基辅的“饥饿、拉长和打击”军事战略正在逐步瓦解俄罗斯的防线。

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报导指，乌克兰在近一个月前发起的反攻中，一直在努力突破俄罗斯重重设防的防线，使基辅的部分西方盟友对乌军将实现快速突破的希望破灭。拉达金在出席议会听证会时评价道：“问题是，怎样才能把一条长达一千多公里的前线变成对俄罗斯而不是对乌克兰来说更大的问题呢？”

拉达金补充说，“这就是为什么你看到多条轴线被乌克兰探查和佯攻的原因”。他还指出，俄军布雷的密度“比预期的要大”，乌军的反攻缺乏空中掩护，以及“没有他们（基辅）想要的所有（军事）装备”，使这场战役变得复杂。

拉达金指出，让乌克兰遵守一个具体的反攻时间表是不公平的，“俄罗斯现在非常虚弱，没有力量进行（自己的）反攻”。他谈到，“俄罗斯已经失去了其军队近一半的战斗力。去年俄军发射了1千万枚炮弹，但一年最多只能生产1百万枚炮弹。”

拉达金谈及，俄军已经失去了2500辆坦克，该国最多每年能生产200辆新的坦克。英国是继美国之后向乌克兰提供军事援助的第二大国家，在向基辅提供包括主战坦克和远程巡航导弹在内的先进军事装备方面一直走在前列。

与英国议会下议院国防委员会的议员们进行的一系列经常是激烈的交流中，拉达金也为英军自身的战备状态进行了辩护，尽管他承认该国军队使用的装甲车“真的很老”。

拉达金说，“我们需要有更深的储备，我们需要更有杀伤力，我们需要提高我们的生产力”。就英军的战备情况，他谈到，“我不会说我很高兴”。

英国国防部将发布一份拖延已久的指挥文件，说明英军将如何使用其约500亿英镑的年度国防预算。拉达金说，据他“理解”这将在7月20日议会夏季休会开始前公布。

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