莫斯科再遭无人机光顾 普京指控恐怖主义 乌克兰不理会

俄罗斯/乌克兰/无人机

俄罗斯官方报告，五架乌克兰无人机在莫斯科及近郊地区附近被击落，俄罗斯谴责乌克兰的 "恐怖行为"，称无人机袭击的目标是一个国际机场。乌克兰如往常拒绝回应此类袭击的指控。俄罗斯与乌克兰都用无人机攻击。但没有消息证实此次无人机袭击是乌克兰所发动。无人机跋涉至莫斯科才被防空击落，评论谨慎对待俄罗斯的说法。

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俄罗斯指控乌克兰的无人机施行恐怖主义攻击。据法新社称，俄罗斯这一指控正值，乌克兰在6月初发起反攻，从俄罗斯军队手中夺回自十六个多月前俄罗斯军事行动开始以来在乌克兰征服的部分领土。

俄罗斯国防部在一份公告宣布，"今天上午，击落五架无人机阻止了基辅政权实施恐怖行为的企图"，无人机袭击目标是莫斯科地区和俄罗斯首都边缘的地点。据同一消息来源称，四架无人机在首都附近被防空部队摧毁，第五架被 "电子战手段 "消灭，然后坠落在莫斯科地区。俄罗斯国防部说，这次袭击没有造成人员伤亡或损失。

莫斯科市长在电报群Telegram上高兴地报告说："所有的无人机攻击都被俄罗斯防空部队击退，所有被探测到的无人机都被消灭了"。

据俄新社援引紧急服务部门的话说，其中一架无人机在距离伏努科沃国际机场约40公里的库宾卡附近被消灭，该机场因此袭击而中断了三个小时。据俄罗斯航空运输局（Rosaviatsia）称，伏努科沃机场今天早上有几个航班被改道到其他机场，但在格林尼治标准时间5点时机场就"恢复正常"。

据俄罗斯官方机构塔斯社报道，俄罗斯防空部队还在莫斯科西南部的卡卢加地区击落了一架无人机。

俄罗斯外交官立即谴责基辅发动"恐怖主义行为"。俄罗斯外交发言人玛丽亚-扎哈罗娃在电报群Telegram上说：“基辅政权试图攻击民用基础设施所在地，包括意图袭击国际航班的机场，这是一种新的恐怖行为。”她延伸说，鉴于乌克兰总统泽连斯基正在使用西方提供的武器或用西方资金购买的武器实施这些恐怖行为，这就是国际恐怖主义"。

据扎哈罗娃指责说："国际社会必须认识到，美国、英国和法国这几个联合国安理会常任理事国，正在资助一个恐怖主义政权"。

据法新社说，莫斯科距离乌克兰边境500多公里的地区，自2022年2月俄罗斯开始在乌克兰的侵略攻势以来，只在很少情况下成为无人机袭击的目标，尽管这种类型的袭击在俄罗斯其他地方有所增加。6月21日，俄罗斯宣布在首都周围地区消灭了三架无人机，包括在一个军事基地附近的两架，俄罗斯指责基辅是这次袭击的幕后黑手。

5月初，两架无人机袭击了莫斯科的克里姆林宫，同月末，其他无人机袭击了俄罗斯首都的建筑物。

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