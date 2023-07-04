“阵前”不换将：北约秘书长任满但顺延一年

北约/斯托尔滕贝格

北约周二决定将秘书长延斯·斯托尔滕贝格的合同再延长一年，在乌克兰战争战事如火如荼之际，北约选择继续留任经验丰富的领导人。

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挪威前首相斯托尔滕贝格自2014年起担任北约领导人，此前已三度连任。这一决定意味着北约高层选择连续性。北约31个成员国正在努力应对支持乌克兰击退莫斯科入侵的挑战，同时避免北约与俄罗斯军队之间发生直接冲突。

64 岁的斯托尔滕贝格在整个联盟中被广泛视为一位稳定的领导者和耐心的共识建立者。

斯托尔滕贝格今天在推文中表示，他对将任期延长至 2024 年 10 月 1 日的决定感到荣幸。他说：“近 75 年来，欧洲和北美之间的跨大西洋纽带确保了我们的自由和安全，在一个更加危险的世界中，我们的联盟比以往任何时候都更加重要。”

外交官和分析人士对斯托尔滕贝格给予北约在乌克兰问题上保持团结的高度评价：他在要求为基辅提供最大支持的人和因担心引发全球冲突而敦促更加谨慎的人之间取得平衡。

北约前高级官员杰米·谢伊 (Jamie Shea) 表示：“北约成员国已经做出了足够合乎逻辑的决定，目前局势中最好的秘书长就是他们现时拥有的人。经验很重要，尤其目前是在北约历史上最具考验的时期之一。”

他的下一个任务包括监督北约部队的转型，重新集中精力防御俄罗斯的任何袭击，此前几十年来，北约一直专注于阿富汗和巴尔干等境外任务。他还必须处理关于北约应如何参与亚洲事务的分歧，美国推动在对抗中国方面发挥更大作用，而法国等其他国家则坚持北约必须继续关注北大西洋地区。

斯托尔滕贝格还因在特朗普担任美国总统期间引导北约度过严重的跨大西洋动荡而赢得了广泛赞誉，特朗普曾经公开威胁让美国退出北约。然而，一些北约官员认为今年是引入新领导层的最佳时机，斯托尔滕贝格在二月份曾表示，他不会寻求进一步延期。

外交官和政治家就潜在的继任者进行了讨论。一些人认为，现在是北约迎来第一位女性老板的时候了。其他人则强烈要求由东欧人担任新一任秘书长。英国国防部长本·华莱士宣称他想获得这个职务。丹麦首相梅特·弗雷德里克森被外交官视为有力的竞争者，但她公开坚称自己不是候选人。

但随着 7 月 11 日至 12 日在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会临近，据外交官们表示，尚未就继任者达成共识。因此，北约，尤其是其主导力量美国又转向留任斯托尔滕贝格。

北约前高级官员谢伊表示，北约现在需要考虑继任计划，确定能够反映这个组织未来形象和方向的人选，并与欧盟等其他组织建立伙伴关系。

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