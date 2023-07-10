乌克兰和瑞典是维尔纽斯峰会讨论核心议题

加入北约

欧洲 – 北大西洋公约组织（NATO）峰会，将在11日在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行两日峰会。埃尔多安和拜登将讨论乌克兰在北约的地位、瑞典加入北约、美国向土耳其供应F-16战机等问题。

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此次北约既没有向乌克兰发出实际邀请，也没有提出其加入北约的时间表。6月25日，土耳其总统埃尔多安与北约秘书长斯托尔滕贝格当日通电话，就俄罗斯局势、瑞典申请加入北约的最新进展等进行了讨论。

乌克兰去年9月正式申请加入北约。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼吁北约为乌克兰加入北约提供一条明确而又快速的通道。

“在维尔纽斯峰会上，我们需要一个非常具体而明确的信号，就是战后乌克兰可能、也有权成为北约一个平等的成员国，”泽连斯基7月1日在基辅与西班牙首相佩德罗·桑切斯(Pedro Sanchez)一起举行记者会上强调。

此前，英国《金融时报》（Financial Times）报道，美国、英国、法国和德国正在与乌克兰制定一项声明，该声明将正式确定现有的提供援助协议，并为向基辅提供长期金融和军事援助创造条件。据媒体报道，该声明将意味着在北约模式之外与基辅缔结双边协议。

立陶宛总统瑙塞达在接受法新社采访时表示，峰会期间将决定成立乌克兰-北约理事会，个别国家将为基辅提供安全保障，包括经济和军事援助。瑙塞达表示，希望泽连斯基出席维尔纽斯峰会。

乌克兰的要求得到几个北约成员国的支持，其中包括英国、波兰和波罗的海三国。峰会东道主立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）认为，盟国给予基辅一个明确的信号是重要的。

“我们目前都了解，由于身处战争之中，乌克兰不可能立即加入北约。我们了解这一点，乌克兰也了解这一点。但是目前只需要制定一条通道、一套程序或规则，即一旦战争结束或条件允许，如何向前推进，”瑙塞达7月3日对路透社说。

连任的北约秘书长斯托尔滕贝格10日在新闻发布会上表示尚未做出“最终决定”，但是他对“我们将团结一致并我们将向乌克兰发出强烈信息”。匈牙利和土耳其尚未批准瑞典的加入，但土耳其被视为这个过程中的主要障碍。土耳其指责瑞典为“库尔德工人党”成员提供安全庇护所，而该组织被土耳其认定为“恐怖组织”。

在去年6月，土耳其、瑞典和芬兰签署了一份所谓的三边备忘录，以解土耳其对这些被禁的武装团体的不满。然而，土耳其指出，瑞典尚未履行这项协议中的所有承诺。

使问题进一步复杂化的是，瑞典的极右翼活动人士在今年的示威活动期间共两次焚烧《古兰经》，此举也激怒了土耳其。瑞典政府谴责了对伊斯兰教圣书的亵渎，但却允许示威活动继续进行——该国法院出于保障言论自由的角度而允许举行这类示威活动。

土耳其外交部长哈坎·菲丹批评了该国在上个月焚烧《古兰经》的抗议活动。他在推特上表示，“对这种残暴行为视而不见就是同谋。”

本周早些时候，土耳其总统埃尔多安也表示，土耳其将坚持它针对瑞典的立场。

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