俄军总参谋长格拉西莫夫也露面了

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯总参谋长兼侵略乌克兰军事行动指挥官格拉西莫夫自瓦格纳组织叛乱失败后首次公开露面。俄罗斯国防部周一公布了一段视频显示，格拉西莫夫主持了一次会议，会上他听取了乌克兰军队周日试图对俄罗斯和克里米亚实施导弹袭击的情况通报。俄罗斯国防部没有注明会议时间与地点。

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据法新社说，在这次未注明日期的会议上，俄罗斯航空航天部队参谋长阿夫扎罗夫将军称，三枚乌克兰S-200导弹被俄军防空系统拦截击落。据他说没有人员伤亡或损坏报告。

据他所说，这些乌克兰导弹的目标是俄罗斯和被吞并的克里米亚之间至关重要的刻赤大桥，以及与乌克兰接壤的俄罗斯顿河畔罗斯托夫地区的莫罗佐夫斯克机场。阿夫扎罗夫称，另外两枚乌克兰S-200导弹被电子干扰系统解除了威胁。

与俄罗斯国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）一起，67岁的格拉西莫夫是一位面无表情的人，他是瓦格纳雇佣军老板普里戈津（Yevgeny Prigozhin）于6月23日至24日领导的闪电兵变叛乱的直接罪控目标。

但自兵变失败后，有关军事指挥部内部改组的传言就不绝于耳，尤其是有关瓦格纳的长期盟友谢尔盖-苏罗维金将军的传言。在俄军今天播出的会议画面中，苏罗维金并不在场。至此他仍是空军和航天部队的正式指挥官，也是格拉西莫夫负责俄军侵略乌克兰的军事行动的副手之一。

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