俄罗斯独立媒体追数俄军在乌克兰战死数据

俄罗斯/侵乌战死亡士兵人数

根据对俄罗斯侵略乌克兰战争阵亡者的首次独立统计分析，近 5 万名俄罗斯士兵可能在乌克兰战争中丧生。俄罗斯两家独立媒体Mediazona和Meduza与德国蒂宾根大学的数据科学家合作，利用俄罗斯政府数据揭示了莫斯科最保守的秘密之一即入侵乌克兰的真正人员伤亡。

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据美联社今天报道称，俄罗斯独立媒体Mediazona和Meduza与德国蒂宾根大学的数据科学家合作，依赖于 新冠病毒疫情大流行期间流行的统计数据，包括超额死亡率，根据持续记录和官方死亡率数据，查得 2022 年 2 月至 2023 年 5 月期间 50 岁以下男性的死亡人数比正常情况要多。

俄罗斯和乌克兰都没有及时提供有关军事损失的数据，而且双方都在不遗余力地扩大对方的伤亡人数。俄罗斯已公开承认仅有 6,000 多名士兵死亡。

活动人士和独立记者表示，俄罗斯当局压制了有关军事损失的媒体报道。记录死者已定罪为一种反抗当局并违法行为，这样做的人将面临骚扰和潜在的刑事指控。

尽管面临这些挑战，Mediazona 和 BBC 俄罗斯服务部与志愿者网络合作，利用社交媒体帖子和俄罗斯各地墓地的照片建立了已确认的战争死亡人数数据库。截至7月7日，他们已确认27,423名死亡的俄罗斯士兵的身份。

帮助监督调查的 Mediazona 编辑德米特里·特雷什查宁 (Dmitry Treshchanin) 表示：“我们只知道这些士兵的名字，他们在每起立案中的死亡都得到了多个来源的证实。”该报称， “我们对 Meduza 所做的估计使我们能够看到‘隐藏’的死亡，俄罗斯政府如此执着地试图隐藏死亡，但没有成功。”

为了得出更全面的统计结果，Mediazona 和 Meduza 的记者获得了向俄罗斯当局提交的有关继承权案件记录。他们来自国家遗嘱认证登记处的数据包含 2014 年至 2023 年 5 月期间超过 1100 万人死亡的信息。

根据他们的分析，2022 年针对 15 至 49 岁男性的继承案件比预期增加了 25,000 起。截至 2023 年 5 月 27 日，新增案例数已飙升至 47,000 例。

这一激增与美国白宫 5 月份的评估大致一致，即自去年 12 月以来已有超过 20,000 名俄罗斯人在乌克兰被杀，但低于美国和英国情报部门对俄罗斯总死亡人数的评估。2月份，英国国防部表示，大约有4万至6万名俄罗斯人可能在战争中丧生。美国国防情报局泄露的评估显示，战争第一年，俄罗斯阵亡人数为 35,000 至 43,000 人。

据该报道，“他们的数据可能准确，也可能不准确，”Mediazona 编辑特雷什查宁在一封电子邮件中表示。“即使他们有俄罗斯国防部的消息来源，自己的数据也可能不完整。要将军队、各个私营军事部门的所有伤亡情况汇总起来是极其困难的，其中瓦格纳是最大的单位，但不是唯一的。囚犯伤亡情况也是一个非常模糊的话题，最初由瓦格纳招募，现在由国防部负责，数据有很大的操纵余地。”

英国国防部在周一今天发布的情报评估中表示，如果通过更好的前线急救，许多俄罗斯士兵的死亡以及截肢本来是可以避免的。俄罗斯国防部表示，17 个月来，俄罗斯士兵平均每天造成约 400 人伤亡，造成战斗医疗“危机”，可能会损害乌克兰附近边境地区平民的医疗服务。

德国蒂宾根大学的数据科学家德米特里·科巴克（Dmitry Kobak）发表了有关俄罗斯新冠病毒疫情死亡人数过多的研究报告，他从俄罗斯官方统计机构 Rosstat 获得了 2022 年按年龄和性别细分的死亡率数据。他发现 2022 年 50 岁以下男性死亡人数比预期多 24,000 人，这一数字与遗传数据分析相符。

新冠病毒大流行让我们更难弄清楚，如果没有战争，自 2022 年 2 月以来俄罗斯将有多少人死亡。这两项分析都通过将男性死亡率与女性死亡率进行索引来纠正新冠病毒对死亡率的持续影响。

奥地利国际应用系统分析研究所的学者谢尔盖·谢尔博夫（Sergei Scherbov）警告说，“仅由于随机性，男性和女性之间的死亡人数差异就可能存在很大差异。”该学者称，“我并不是说男性死亡人数不会过多，而是说从统计角度来看，死亡人数的这种差异可能只是偶然的结果。”

失踪但未被正式确认死亡的俄罗斯人，以及在自称为顿涅茨克和卢甘斯克共和国的部队中作战的亲俄乌克兰公民，不包括在这些统计中。

科巴克承认，仍然存在一些不确定性，尤其是老年男性的死亡。此外，很难知道有多少失踪的俄罗斯士兵实际上已经死亡。但他表示，这两个因素都不可能产生巨大影响。这种不确定性有成千上万。” 但他说。“总体而言，结果是合理的。”

美联社说，Meduza 是一家独立的俄罗斯媒体机构，已流亡八年，总部位于拉脱维亚里加。2021 年 4 月，俄罗斯当局将 Meduza 指定为“外国代理人”，使其更难产生广告收入；2023 年 1 月，克里姆林宫将 Meduza 列为非法“不良组织”。

在俄罗斯全面入侵乌克兰后，莫斯科还将独立媒体 Mediazona 列为“外国代理人”，并封禁了该报网站。

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