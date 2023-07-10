北约峰会明天开 土耳其仍对瑞典“讨价还价”

土耳其/瑞典/北约

在7月11日于立陶宛维尔纽斯举行的峰会上，北约领导人希望能正式确认瑞典即将加入北约身份。但作为现成员国土耳其显示继续阻挠这一进程。7月10日星期一，土耳其总统埃尔多安应在维尔纽斯与瑞典首相克里斯特松举行会谈，试图打破僵局。但土耳其总统正在努力谈判提高要价。

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就瑞典加入北约：土耳其在峰会开幕前讨价还价。据本台驻伊斯坦布尔记者Anne Andlauer报道，埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）过去几天关于瑞典加入北约的言论并不比一年前的言论更令人鼓舞。土耳其总统继续指责瑞典保护恐怖分子，特别是允许库尔德工人党（PKK）成员在瑞典示威、招募和筹集资金。土耳其要求引渡数十名土耳其公民。

瑞典已经做出了让步，但土耳其总统并不满意。他竭尽全力讨价还价。埃尔多安以翻来覆去变调和习惯在最后一刻才签署协议而闻名。因此，艾尔多安不会在现在就放弃否决权是可以想象的。在与斯德哥尔摩及其盟友抗争了一年多之后，土耳其总统只有在能够将开绿灯变成他的外交胜利的情况下才会让步。

但这种讨价还价虽正中莫斯科下怀，却并不妨碍埃尔多安做出激怒俄罗斯总统普京的决定。7月8日星期六，埃尔多安批准将 "亚速 "军团的几名指挥官遣返回乌克兰，这些指挥官本应留在土耳其直到战争结束。

这一事件清楚地表明了埃尔多安在乌克兰和俄罗斯以及北约和俄罗斯之间的永久分裂与距离。随着土耳其总统连选连任，北约成员国不得不不断地与这个难以相处但又不容忽视的盟友建立关系。

在某种程度上，这是最后一次机会：在维尔纽斯北约峰会的D-1日，土耳其总统将会见瑞典首相。在经历了数月的外交紧张对峙后，瑞典希望说服埃尔多安取消他的否决。特别是土耳其总统周日承认，瑞典在打击库尔德工人党的斗争中采取了 "方向正确的步骤"，但他还是坚持认为这些步骤仍然不够。据本台记者卡洛塔-莫尔特奥（Carlotta Morteo）认为，在斯德哥尔摩，希望之光正在重现，但现在必须谨慎行事。

瑞典与土耳其上一次会晤是11月于安卡拉。当时，瑞典首相Ulf Kristersson刚刚被任命为新的右翼政府领导人，他原来认为加入北约将是一个快速的解决方案。但他与埃尔多安的会晤至少是一次冷水浴，甚至可以说是一次羞辱。

而且从那时起，斯德哥尔摩的反埃尔多安示威和焚烧古兰经的事件冻结了所有希望。但外交议程在最近几天有所加快，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在上周四（7月6日）离开瑞典和土耳其外长会议时表现出明显的乐观。

去年在马德里签署的三方协议中的所有谈判内容都已完成：对土耳其的武器禁运已解除，法院正在逐案审查引渡请求，反恐法律已得到加强，甚至已初见成效。

问题是球在土耳其的国家球场上：北约的北欧防务却因瑞典红牌而岌岌可危。

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