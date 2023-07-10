北约峰会：波兰要为乌克兰摇旗呐喊

波兰/乌克兰

波兰希望在7月11日星期二举行的北约峰会上成为乌克兰的代言人。波兰总统于7月9日周日在乌克兰与乌克兰总统沃洛德梅尔-泽连斯基讨论了这一问题。乌克兰希望在北约峰会获得邀请加入北约的支持。

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波兰称将在北约峰会上发出乌克兰的声音，以争取到"对基辅最有利的结果"。据本台驻华沙记者Martin Chabal报道称，波兰总统在前往立陶宛之前途经乌克兰。在立陶宛，北约将于7月11日（周二）和12日（周三）讨论他们与基辅的联盟以及基辅加入北约的可能性。

波兰代表团访问了卢茨克（Lutsk），该镇曾长期位于波兰境内，第二次世界大战期间数万波兰人在此被乌克兰武装民兵杀害。波兰总统安杰伊-杜达利用纪念屠杀80周年的机会再次申明了他与乌克兰的伟大友谊。

波兰和乌克兰共同参加这些纪念活动绝非偶然。在伏尔加河岸屠杀波兰人是一个深深的伤疤，尽管自去年以来基辅和华沙之间的关系似乎非常密切，但这仍然导致了一些紧张的时刻。

尽管围绕北约峰会的讨论很简短，但泽连斯基证实，讨论非常具体，波兰将代表乌克兰争取 "对基辅最有利的结果"。

虽然没有公开细节，但我们可以肯定的是，波兰将进一步请求提供物资以支持乌克兰的反攻。

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