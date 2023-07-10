埃尔多安为瑞典加入北约做出一定让步

埃尔多安初次让步

欧洲 – 北约秘书长斯托尔滕贝格10日表示，土耳其会就瑞典加入北约密切与其合作。但什么时候核准没有任何的时间表。美国总统拜登欢迎土耳其总统将会同意瑞典加入北约。拜登表示，我准备与埃尔多安总统和土耳其合作，加强欧洲-大西洋地区的防御。瑞典首相克里斯特森表示，这是“瑞典美好的一天”。

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斯托尔滕贝格表示，“瑞典能最终加入北约是历史性的一步，在这个关键时刻有利于所有北约盟国的安全。它使我们所有人都变得更强大、更安全。埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 与瑞典首相克里斯特森 (Ulf Kristersson) 10日会面后，埃尔多安明确指出，“一旦可能的话“，土耳其议会核准瑞典加入北约。

美国国务院周一表示，美国认为土耳其不应将瑞典的北约成员国身份与其与欧盟的和解联系起来。美国国务院发言人马修·米勒说： “多年来，美国一直支持土耳其的欧洲愿望，我们将继续这样做。但是，我们认为这不应妨碍瑞典加入北约“。

美国国务院发言人马修·米勒，美国不会决定欧盟成员国，并申明这个问题“最终应由欧盟和土耳其解决”。

在维尔纽斯举行为期两天的峰会前夕，14个月来一直阻止瑞典加入北约的土耳其领导人为取消否决权设定了新条件：与土耳其重新开启入盟谈判。 2005年但停滞了几年。

为了解除土耳其反对派的阻挠，北约秘书长斯托尔滕贝格在维尔纽斯组织了安卡拉强人与瑞典首相克里斯特森的会面。

但外交消息人士称，这次会议在埃尔多安与欧洲理事会主席米歇尔讨论期间暂停。

土耳其总统埃尔多安和美国总统拜登周日通电话，安卡拉还宣布两人将在维尔纽斯会面，特别讨论“瑞典加入北约”问题。

白宫表示，在这次电话采访中，拜登“表达了欢迎瑞典尽快加入北约的愿望”。据一位不愿透露姓名的美国官员透露，美国外交主管安东尼·布林肯最近几天与土耳其外长哈坎·菲丹举行了三次会面，试图说服安卡拉取消否决权。

土耳其还希望美国提供F-16战斗机。 美国政府对此表示赞成，但面临民选国会议员的反对。

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