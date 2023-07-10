惊传普京早就密见了普里戈津

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯总统普京发言人今天报告，俄罗斯总统普京已与瓦格纳雇佣兵组织创始人普里戈津及其他指挥官在克里姆林宫举行了会议并作面对面会谈，讨论议题包括瓦格纳试图发动针对军队高层的武装叛乱以及瓦格纳发展计划。普京与普里戈津在10天前就秘密会见，全世界至此仍然在热衷猜测普里戈津的下落。

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据路透社今天报道称，俄罗斯总统普京与瓦格纳领导人普里戈津及其他指挥在克里姆林宫举行叛变后会谈。法国《解放报》首先报道了此次会面，该报称普里戈津会见了普京、国民警卫队负责人维克多·佐洛托夫以及SVR外国情报部门负责人谢尔盖·纳雷什金。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫称，这次会议已于 6 月 29 日举行，即叛变流产五天后，人们普遍认为这次叛变对普京构成了自 1999 年最后一天上台以来最严峻的挑战。佩斯科夫告诉记者，普京当时邀请了35人参加会议，其中包括普里戈津和瓦格纳部队指挥官。会议持续了三个小时。

据佩斯科夫称，“我们唯一能说的是，总统对瓦格纳在乌克兰特别军事行动期间在前线的行动做出了评价，并对 6 月 24 日军事叛变当天的事件做出了评估。” 佩斯科夫还告诉记者，普京听取了指挥官们对所发生事件的解释，并为他们提供了更多的转业或继续战斗选择。

普京发言人称，“瓦格纳指挥官们概述了他们对 6 月 24 日所发生事件的看法。他们强调，他们是普京和最高统帅的坚定支持者和士兵。他们还表示，他们准备继续为维护国家安全而战。”

路透社说，普里戈津领导的短暂兵变，瓦格纳武装分子控制了南部城市顿河畔罗斯托夫和军事总部大楼，但在白俄罗斯领导人亚历山大·卢卡申科斡旋的一项协议中被平息。普京将这一事件比作 1917 年俄罗斯革命前夕席卷俄罗斯的动乱，此后普京感谢他的军队和安全部门避免了混乱和内战。

据普里戈津称，兵变的目的不是推翻政府，而是为了将军队和国防部长“绳之以法”，因为他所说的军队和国防部长在乌克兰犯下的错误和不专业的行为。

该报道称，从两人在国家电视台的露面来看，普京迄今为止保留了国防部长谢尔盖·绍伊古和总参谋长瓦列里·格拉西莫夫的职务，拒绝了普里戈津要他们下台的呼吁。

根据结束叛乱的协议条款，普里戈津本应前往白俄罗斯。但卢卡申科上周表示，普里戈津已返回俄罗斯，瓦格纳战士尚未接受搬迁到白俄罗斯的提议，这引发了人们对传说中的结束兵变的协议执行情况的质疑。

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