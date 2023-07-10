拜登访伦敦 聚焦协调北约

美国/拜登/英国/北约

美国总统于7月9日星期日晚间抵达英国，于今天展开正式访问，日程包括会见英国国王查理三世以及英国首相苏纳克。消息没有透露拜登是否接触英国军方。拜登稍后前往立陶宛，出席7月11日星期二和12日星期三在维尔纽斯举行的北约峰会。

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据本台报道称，美国总统拜登在伦敦缓解北约峰会前的紧张局势。拜登和苏纳克之间的会谈可能会相当紧张。这两位领导人是五个月内的第五次会面，一个月前拜登与苏纳克还曾讨论人工智能和双边合作。然而，美国此后批准向乌克兰军援集束炸弹，而英国首相苏纳克并不鼓励使用这种炸弹。

英国政府认为，这破坏了国际社会对乌克兰战争的声援。更重要的是，现任英国国防大臣华莱士不得不撤回他对北约秘书长的竞标，因为他各种条件“万事俱备”但唯缺美国的支持。

美国的解释包括，面对乌克兰战争的严酷现实，乌克兰人没有足够的弹药来维持这场高强度战争的炮火密度。

据分析，在美国与英国两国试图恢复传统"特殊关系 "的时候出现了微妙紧张局势，这种关系因英国脱欧、特朗普以及拜登热衷于强调他作为前英国殖民地的爱尔兰血统，来暗示他与英国特别是在脱欧问题上存有距离。

拜登的国事访问也意味着要拜访查理三世，但皇室成员的身份决定了在温莎的这次拜会不要有党派政治。拜登没有参加5月份的国王加冕仪式，但他派妻子和孙女来英国参加。当然英国国王凌驾于政治之上，可是他也是一个优秀的外交家，是英国一个真正的软实力工具，可以为修复美国与英国关系做大量工作。

当然，拜登正在开始繁忙的欧洲之旅。拜登此行的主要重点是在立陶宛举行的北约峰会。

据本台驻纽约记者Loubna Anaki报道称，对拜登来说，此行的正式目的是展示美国及其盟友的团结。"美国总统安全顾问之一沙利文（Jake Sullivan）说：“我们需要展示我们支持基辅的决心。”在维尔纽斯的两天里，拜登将与北约成员国举行会谈并发表演讲。但他可能不得不回答来自盟国的提问，特别是关于华盛顿上周决定向乌克兰提供集束炸弹军援的问题。这种武器被超过三分之二的北约成员国所禁止。

美国总统还必须表现出外交手腕，在继续拒绝基辅暂时加入北约的同时，还要成功表明他对乌克兰的坚定支持。但是泽连斯基则希望北约现在就尽快发出正式入盟邀请。拜登此行面临的挑战将是保持立场坚定，同时对未来加入北约的前景给予具体鼓励。

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