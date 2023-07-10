泽连斯基再度恳请北约给出明确信号

维尔纽斯北约峰会

欧洲 – 乌克兰总统泽连斯基周一在维尔纽斯举行重要的北约峰会前夕，要求西方人就乌克兰加入北约的前景发出“明确信号”。泽连斯基表示说：“乌克兰应该成为联盟的一部分。不是现在，因为现在是战争，但我们需要一个明确的信号，而且现在就需要这个信号。

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俄罗斯卫星通讯社莫斯科7月10日电 据《华尔街日报》报道，乌克兰将在新的乌克兰-北约理事会范围内与北约其他成员国平等。

波兰总统办公厅国际政治局局长马尔钦·普日达奇此前表示，华沙建议将乌克兰-北约关系从委员会提升到理事会层面，这将使基辅有权与北大西洋理事会举行联席会议。

消息称：“在新的理事会中，乌克兰将成为其他北约国家的平等伙伴，而不是像在委员会中那样地位较低。乌克兰将有权召开理事会会议，理事会将有一个危机磋商机制，还将能成立工作委员会并做出对其他国家具有约束力的决定。”

报道称，新的乌克兰-北约理事会将取代"低级别"的委员会。《华尔街日报》援引北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格的话报道称:“名称上的微小变化却含有重大的政治意义。”

北约峰会将于7月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。美国白宫国家安全顾问杰克∙沙利文表示，乌克兰不会在维尔纽斯北约峰会期间成为北约成员国。

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