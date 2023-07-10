英国将正式签署《跨太平洋伙伴全面进展协定》

签署《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）

欧洲 – 英国本周末将在新西兰奥克兰签署《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），正式成为CPTPP生效以来的第一个新成员。这是英国自脱欧以来达成的最大规模的贸易协议，同时也将成为第一个加入CPTPP的欧洲国家。

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CPTPP轮值主席国新西兰上8日发表声明说，CPTPP成员国将于本月15日和16日在奥克兰开会，英国贸易大臣受邀参加签字仪式，届时英国将成为CPTPP正式成员。

新西兰贸易和出口增长部长达米安·奥康纳（Damien O 'Connor）说，“像英国这样的七国集团（G7）经济体加入CPTPP，可以将大西洋带到 ‘印太地区’，并增强本地区对基于规则的贸易体系的支持。”

奥康纳还表示，英国签署CPTPP协议，将与英新双边自贸协定并存，这将确保新西兰出口商在进入全球第六大经济体的英国市场方面，享有前所未有的优势。

彭博社报道称，2021年3月，英国发布了《竞争时代的全球不列颠：综合战略、外交、安全、发展援助和防务评估报告》，这是冷战后英国首次全面评估其外交和国防政策。其中值得关注的是，在这份报告中，英国提出了 “向印太地区倾斜” 的战略设想。

鉴于英国—欧盟贸易谈判的复杂性，英国亟需在欧盟以外寻找新的贸易合作伙伴。于是，2021年2月1日，英国申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关係协定》（CPTPP）。CPTPP委员会于同年6月2日成立英国加入工作组，9月28日召开第一次工作会议以讨论英国申请加入的相关事宜。

2023年3月，英国获准加入CPTPP，只待细节敲定后，将正式成为第12位CPTPP成员国。这是英国脱欧以来达成的最大规模的贸易协议，同时也将成为第一个加入CPTPP的欧洲国家。更为重要的是，这标志着英国 “向印太地区倾斜” 战略设想的付诸实施。

加入CPTPP使英国实现其《评估报告》中所提出的 “自由、开放的印太愿景” 成为可能，为英国在全球塑造 “国际秩序捍卫者” 的形象提供了舞台。此外，英国加入后，参与CPTPP的 “五眼联盟” 成员国将由3个上升为4个（加拿大、澳大利亚、新西兰、英国）；“奥库斯”（AUKUS）成员国将由1个上升为2个（澳大利亚、英国）；《五国联防协议》成员国将由4个上升为5个（澳大利亚、新西兰、新加坡、马来西亚和英国）。这样一来，英国在印太地区的安全活动便能获得更强有力的经济支撑。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在一份声明称讚此举是 “歷史性的举措”，“彰显了英国脱欧带来的真正经济利益”。

声明表示，CPTPP集团拥有超过5亿人口，在英国加入之后，其经济总量将占到全球GDP的15%。加入CPTPP有望使英国经济增长18亿英镑（约合153亿人民币），英国出口到其他成员国的99%商品可以享受免关税贸易，其中包括奶酪、汽车、巧克力、机械等英国的关键出口产品。

英国皇家联合军种研究所（RUSI）资深副研究员，英国对华事务全国委员会创始董事安德鲁·凯尼（Andrew Cainey）分析认为：未来，印太地区将成为英国外交政策的重心。对于英国而言，除CPTPP外，英国—东盟对话伙伴关係、“蓝色太平洋倡议” 等多边合作机制也同等重要。总之，加入CPTPP不仅能够给英国未来发展带来巨大机遇，还能够使英国在面对中国日益增长的经济和战略影响力时，更好地维护 “基于规则的国际秩序”，促进印太地区的自由与开放。

CPTPP是当前全球高标準自由贸易协定的代表，其前身为跨太平洋伙伴关係协定 （TPP，Trans-Pacific Partnership Agreement），2016年在日本主导下建立，旨在促进亚太地区国家贸易，进一步推动国际经济合作；是在美国退出TPP之后，11国在对TPP条款进行协商谈判修改之后的新成果，保留了原条款95%以上的内容，于2018年3月8日正式签署，同年12月30日正式生效，11个现有成员为澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡和越南。

继英国之后，中国、台湾、乌拉圭和韩国也申请加入CPTPP。另外，日本经济振兴部长后藤茂之上周五（7日）说，乌克兰已向CPTPP协定保存方新西兰，提交正式申请加入CPTPP的书面信函。

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