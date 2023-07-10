俄罗斯再请联合国议北溪事件

RFI原材 / 俄乌战争

欧洲 – 俄罗斯请联合国安理会再次讨论2022年09月北溪(Nord Stream)天然气管道爆炸事件。莫斯科坚持否认其卷入了这起事件，要求参与调查。基辅则强调，只是在乌克兰的境内与俄罗斯战斗。

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据本台法广（RFI）法文网报道，莫斯科依然坚称，波罗的海北溪天然气管道于2022年9月份发生爆炸被破坏一事与其无关。俄罗斯的一名外交高官于上周六时对外透露，已向联合国安理会提出，在2023年07月11日星期二就此再次召开会议，

-- 北溪(Nord Stream)输气管受损原因调查报告至今没有被公开 -

本台法广（RFI）通讯员约翰-迪迪埃（Jean-Didier Revoin）于上周末时发自莫斯科（Moscou）发自莫斯科的消息说，俄罗斯感到不满，对无法接触到由瑞典和其他国家开展的有关波罗的海海底输气管道严重受损的调查工作。

RFI Matières Premières / Nord Stream : les gazoducs reliaient la Russie à l’Allemagne en passant sous la mer Baltique. (illustration) © RFI Archive

这条受损的输气管线原本连接俄罗斯和德国。莫斯科还担心，有关爆炸原因的结论，到目前为止，还没有被公开。不过，西方媒体中流传着多种说法。

-- 俄罗斯要求安理会公开讨论北溪(Nord Stream)输气管的爆炸 -

本台法广（RFI）法文报道注意到，莫斯科要求，联合国安理会在07月11日周二就北溪输气管爆炸问题，举行公开讨论。俄罗斯还强调，届时可能会邀请几位立场无偏见的发言人。

RFI Image Archive / La fuite de gaz des gazoducs Nord Stream observée dans la mer Baltique, mardi 27 septembre 2022. Une quatrième fuite a été repérée ce jeudi 29 septembre 2022 au sud de la Suède. (illustration) © Danish Defence Command via AP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）莫斯科通讯员指出，自去年9月爆炸发生后，北溪管道就已无法向欧洲输送俄罗斯天然气。莫斯科要求参与调查，或开展“独立”调查。俄罗斯当局将此定性为国际恐怖主义行径。而乌克兰则特别强调，只是在其境内与俄罗斯军事力量战斗。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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