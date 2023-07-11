俄侵乌战500天后 北约齐聚立陶宛开峰会

北约/立陶宛/乌克兰/俄罗斯

北约今天与明天连续两天在立陶宛召开全体高峰会议，面对俄罗斯侵略乌克兰战争持续，并且有战争扩大的危险下，北约聚焦巩固联盟与扩大议题。乌克兰与北约关系前景是讨论的重中之重。另外，北约维护世界秩序放眼全球，是否合作延展到亚洲，也令人关注，大西洋两岸外多个国家包括韩国与日本也罕见出席峰会。

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就今天开幕的北约首峰会，北约官员透露会上有关注乌克兰入盟的“强烈信息”。新近获得任期延长一年的北约秘书长斯托尔滕贝格表示，“我相信这将是关于乌克兰和入盟道路的积极而强烈的信息”。稍早，美国国家安全顾问杰克·沙利文也透露，北约会议将就基辅入盟发出“积极信号”。立陶宛外交官最新称，北约谈判即将就乌克兰问题达成最终协议。

乌克兰议题具有历史性意义，专家称，因为俄罗斯发动侵略乌克兰战争，其中一个指控就是乌克兰寻求加入北约，让北约武装抵临俄罗斯边界。战前乌克兰入盟议题空泛，遭到侵略后乌克兰反而堂而皇之坚定要求加入北约，直面针对俄罗斯。

俄罗斯在北约峰会前发出批评。据俄新社报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃指称，这将是“西方最恶劣的操纵传统中的一场群魔乱舞的糟糕表演”。

据路透社今天报道，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，乌克兰将于周二收到“关于入盟北约道路上的积极信息”，北约领导人将开会讨论俄罗斯入侵将战争带到欧洲与北约家门口的影响。

西方军事联盟北约的31个成员国在允许乌克兰加入问题上存在分歧，这意味着不会直接邀请基辅加入，乌克兰前苏联时代的霸主莫斯科称这将威胁俄罗斯国家安全。

但斯托尔滕贝格表示，基辅将获得更多军事援助，并放宽正式条件，用新合作形式捍卫乌克兰安全，为乌克兰量身定制的北约-乌克兰理事会将于周三举行第一次会议。斯托尔滕贝格在立陶宛首都举行峰会前几小时表示：“我相信，这将是关于乌克兰和入盟道路的积极而强烈的信息。”

美国国家安全顾问沙利文称，这次聚会将发出有关基辅入盟申请的“积极信号”。随着谈判代表接近达成最终协议，外交官们感到乐观。

此次峰会还将批准北约自冷战结束以来的第一个全面计划，以防御来自俄罗斯的任何攻击。

虽然北约成员国同意基辅在战争期间不能加入，但他们对于战争结束后多久才能加入以及在什么条件下加入存在分歧。

即将参加北约峰会的乌克兰总统泽连斯基一直在敦促北约为乌克兰提供明确的入盟途径，以便在战争结束后尽快加入。

东欧北约成员国支持基辅的立场，认为将乌克兰置于北约集体安全保护伞之下是阻止俄罗斯再次发动攻击的最佳方式。

美国和德国等国一直更加谨慎，担心任何可能导致北约陷入与俄罗斯直接冲突并可能引发全球战争的举动。

另外，土耳其总统同意将瑞典的北约申请提交议会批准，似乎结束了反对。

虽然峰会的重点是乌克兰，但在北约会议开始之前，瑞典就在入盟之路上取得了突破。土耳其总统埃尔多安周一晚间同意将瑞典加入土耳其的申请提交议会批准，似乎结束了数月来令欧盟紧张的反对派。

俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰，促使瑞典及其北欧邻国芬兰放弃数十年的军事不结盟并申请加入北约。

芬兰于 4 月成为北约第 31 个成员国，但瑞典的加入却因与土耳其的争端而受阻。

土耳其指责瑞典没有采取足够措施打击安卡拉视为恐怖分子的武装分子，这些武装分子主要是被土耳其、欧盟和美国视为恐怖组织的库尔德工人党(PKK)成员。

但瑞典首相克里斯特森和埃尔多安周一晚上同意采取进一步措施，包括制定一项新的打击恐怖主义的“安全契约”。

沙利文表示，美国还承诺推进向土耳其转让 F-16 战斗机，但没有给出任何具体时间。

路透社说，入盟北约采取所有成员国都必须同意制度。土耳其之外，还有匈牙利也曾在瑞典加入北约问题上拖后腿，不过，匈牙利当局今天上午表示，批准斯德哥尔摩的北约成员国资格现已成为走走形式而已。

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