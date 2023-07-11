俄罗斯一征兵主任街头遭枪击毙命

俄罗斯/乌克兰/征兵

俄罗斯当局昨天晚上报告称，一名负责西南部城市克拉斯诺达尔军事动员的俄罗斯官员在号召去乌克兰打仗征兵活动中被枪杀。调查委员会在一份声明中称，周一早上在这座拥有100万居民的大城市的一条街道上发现了这名42岁征兵官员的尸体，尸体上有 "枪伤"。

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法新社引据同一消息来源称，该关于是克拉斯诺达尔市负责军队 "动员行动 "的市政厅副主任。

调查委员会称，调查人员正在努力确定犯罪者的身份和犯罪动机。

俄罗斯国家通讯社塔斯社援引警方消息来源称，受害者名叫斯坦尼斯拉夫-里吉茨基（Stanislav Rjitski）。

俄罗斯国会议员、克拉斯诺达尔市前市长佩尔维乔夫在电报群Telegram上说，斯坦尼斯拉夫-里吉茨基曾在俄罗斯海军服役，指挥过 "克拉斯诺达尔 "号潜艇。

据媒体 "BAZA "报道，他仍拥有护卫舰舰长军衔，是在当地慢跑时被枪杀的。

自4月以来，俄罗斯军队一直在进行大规模的征兵活动，通过大量广告鼓励人们参军，并承诺给予高薪和有利的社会福利。征兵目的是补充在乌克兰前线因死伤而减少的兵力。因不受欢迎，克里姆林宫曾许诺不再大规模征兵。

法新社说，自俄罗斯发动侵略乌克兰的军事攻势开始以来，有数十人被捕并被指控放火或企图放火焚烧征兵中心，显示民众中对乌克兰战争抱持反对。

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