报复北约峰会 俄罗斯无人机轰炸基辅与敖德萨

俄罗斯/无人机/北约峰会

乌克兰军方报告，周二凌晨，俄罗斯向敖德萨和基辅南部港口发射了28架神风特攻队无人机进行袭击。此波袭击发生在立陶宛举行的北约峰会开始前几个小时，该峰会将重点讨论如何解决安全问题应对来自莫斯科的威胁。

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据乌克兰空军报告，乌克兰防空系统击落了俄罗斯发射的26架伊朗制造的“沙赫德”无人机。敖德萨当地州长称，有 22 架无人机被击落，但两架无人机击中了敖德萨港口的一座行政大楼。没有造成“严重损害”或人员伤亡。

乌克兰军方表示，所有射向基辅的无人机都被拦截，但被击毁碎片损坏了该地区的一些房屋。基辅军事行政当局负责人谢尔希·波普科在 Telegram 频道上发帖称，“这是敌人本月第二次从空中袭击基辅。”

路透社在乌克兰首都的目击者听到的爆炸声类似于空袭期间防空系统拦截目标的声音。

目前还没有人员受伤的报告。

周二在立陶宛举行的峰会将主要讨论俄罗斯入侵乌克兰的影响，北约领导人将批准北约自冷战结束以来的第一个全面军事防卫计划，以防御来自莫斯科的任何袭击。

俄罗斯谴责北约及其主要国家美国对乌克兰的支持，并警告基辅有加入北约的可能性将遭到俄罗斯“明确而坚定”的反击。

俄罗斯对邻国乌克兰的入侵现已进入第 503 天，而且战争还看不到结束的迹象，战争已造成数成千上万人死亡，数百万人流离失所，并将乌克兰东部和南部的许多城市轰炸成废墟。

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