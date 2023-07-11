普京警告 对法国长程导弹援乌要报复

俄罗斯/法国/SCALP巡航导弹

俄罗斯总统府克里姆林宫今天警告，法国总统马克龙宣布援助乌克兰射程超过250公里导弹将受到俄罗斯报复。克里姆林宫指责法国向乌克兰交付远程导弹是一个 "错误"，并称这将迫使俄罗斯在乌克兰战争中采取 "反措施"。普京总统府发言人没有提及如何报复法国。

广告 继续浏览后续

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）对记者说：“从我们的角度来看，这是一个错误的决定，会给乌克兰方面带来严重后果，因为这自然会迫使俄罗斯采取反措施。”

周二，在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会的第一天，法国总统马克龙宣布法国将向乌克兰交付远程SCALP导弹。

“风暴阴影”巡航导弹被法国军队称为 "SCALP"，由英国和法国联合研制，可从空中发射。5月，英国宣布向乌克兰运送远程导弹。几天后，俄罗斯声称在乌克兰冲突中拦截了一枚 "风暴阴影 "导弹。

该导弹射程超过250公里，超过西方国家目前向基辅提供的任何其他武器的射程，使乌克兰能够袭击到达俄罗斯军队控制的乌克兰东部和克里米亚地区。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫稍早说："我重申我们对此类（武器交付）决定的原则立场：它们不会影响乌克兰战争的进程。他警告说：“这些决定只能使基辅政权的命运更加悲惨。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅