维尔纽斯北约峰会

泽连斯基： 北约给予我们安全 乌克兰将使北约变得更强大

欧洲 – 周二，在北约维尔纽斯峰会期间，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)在维尔纽斯市中心搭建的舞台上呼吁乌克兰加入北约，挥舞着乌克兰国旗人群欢欣鼓舞。在立陶宛灿烂的阳光下，泽连斯基和妻子以及立陶宛总统夫妇在一起。当翻译把 “荣耀属于乌克兰！”译成立陶宛语时，台下掌声不断，众人用手机把这一历史时刻记录了下来。

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Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cùng với phu nhân Olena Zelenska, và tổng thống Litva Gitanas Nauseda trong lễ trao tặng một lá quốc kỳ Ukraina từ tiền tuyến, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) ngày 11/07/2023.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cùng với phu nhân Olena Zelenska, và tổng thống Litva Gitanas Nauseda trong lễ trao tặng một lá quốc kỳ Ukraina từ tiền tuyến, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) ngày 11/07/2023. REUTERS - KACPER PEMPEL
作者： 法广
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乌克兰总统泽连斯基用坚定的语气说： “北约将给予乌克兰安全。乌克兰将使北约变得更强大。人们给泽连斯基十分钟的演讲报以热烈的掌声。

接力赛跑者们从乌克兰东部城镇巴赫穆特（Bakhmout）带来了一面乌克兰国旗。当国歌声响起的时刻，这面乌克兰国旗徐徐升起来。当地很多人拖家带口来到升旗现场，他们要亲自感受被命名为“在北约为乌克兰升旗”活动。艺术家和团体还举行了现场音乐会。

很多人想亲眼目睹泽连斯基的风采。   26 岁的加比贾·马里科尼特 (Gabija Malikonyte) 和母亲黛瓦 (Daiva) 提前两个小时就来到了这里。立陶宛成为首个宣告独立的苏联加盟共和国。1991年9月6日，苏联政府正式承认爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛独立。

很多立陶宛人感同身受，非常支持乌克兰和乌克兰民众。

与在场的许多立陶宛人一样，他们表达了对乌克兰的热烈支持，并将其与前苏联加盟共和国五十年的“占领”相提并论。戴瓦告诉记者：我们太了解乌克兰国家遭受的苦难。他还表示， “如果我们不是北约和欧盟的一部分，俄罗斯就会攻击我们，因为我们是小国”。

亚历山大·伊林(Alexandres Ilyin)身披乌克兰国旗，他告诉记者：“北约支持我们，我们希望乌克兰兄弟姐妹也成为其中一部分”。

伊娃·瓦西里奥斯凯特(Ieva Vasiliauskaite)在乌克兰总统泽连斯基发表演讲之后流泪了。只是她戴的墨镜挡住了她的泪水。

她强调说：“我希望乌克兰人能够得到北约的支持，因为这是他们应该得到的。俄国发动战争不仅是为了乌克兰，也是为了波罗的海国家，为了整个欧洲。”

她继续表示，  “为了加入北约，我希望乌克兰有机会至少迈出一步或两步”。最后她表示，欧洲西部很多民众很难和我们有同感。而波罗的海的民众、波兰人、立陶宛人，我们太知道被占领是什么滋味了！

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