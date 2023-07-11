泽连斯基： 北约给予我们安全 乌克兰将使北约变得更强大

维尔纽斯北约峰会

欧洲 – 周二，在北约维尔纽斯峰会期间，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)在维尔纽斯市中心搭建的舞台上呼吁乌克兰加入北约，挥舞着乌克兰国旗人群欢欣鼓舞。在立陶宛灿烂的阳光下，泽连斯基和妻子以及立陶宛总统夫妇在一起。当翻译把 “荣耀属于乌克兰！”译成立陶宛语时，台下掌声不断，众人用手机把这一历史时刻记录了下来。

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乌克兰总统泽连斯基用坚定的语气说： “北约将给予乌克兰安全。乌克兰将使北约变得更强大。人们给泽连斯基十分钟的演讲报以热烈的掌声。

接力赛跑者们从乌克兰东部城镇巴赫穆特（Bakhmout）带来了一面乌克兰国旗。当国歌声响起的时刻，这面乌克兰国旗徐徐升起来。当地很多人拖家带口来到升旗现场，他们要亲自感受被命名为“在北约为乌克兰升旗”活动。艺术家和团体还举行了现场音乐会。

很多人想亲眼目睹泽连斯基的风采。 26 岁的加比贾·马里科尼特 (Gabija Malikonyte) 和母亲黛瓦 (Daiva) 提前两个小时就来到了这里。立陶宛成为首个宣告独立的苏联加盟共和国。1991年9月6日，苏联政府正式承认爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛独立。

很多立陶宛人感同身受，非常支持乌克兰和乌克兰民众。

与在场的许多立陶宛人一样，他们表达了对乌克兰的热烈支持，并将其与前苏联加盟共和国五十年的“占领”相提并论。戴瓦告诉记者：我们太了解乌克兰国家遭受的苦难。他还表示， “如果我们不是北约和欧盟的一部分，俄罗斯就会攻击我们，因为我们是小国”。

亚历山大·伊林(Alexandres Ilyin)身披乌克兰国旗，他告诉记者：“北约支持我们，我们希望乌克兰兄弟姐妹也成为其中一部分”。

伊娃·瓦西里奥斯凯特(Ieva Vasiliauskaite)在乌克兰总统泽连斯基发表演讲之后流泪了。只是她戴的墨镜挡住了她的泪水。

她强调说：“我希望乌克兰人能够得到北约的支持，因为这是他们应该得到的。俄国发动战争不仅是为了乌克兰，也是为了波罗的海国家，为了整个欧洲。”

她继续表示， “为了加入北约，我希望乌克兰有机会至少迈出一步或两步”。最后她表示，欧洲西部很多民众很难和我们有同感。而波罗的海的民众、波兰人、立陶宛人，我们太知道被占领是什么滋味了！

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