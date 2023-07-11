遭暗杀俄罗斯征兵官员列乌克兰的战犯黑名单

俄罗斯/征兵 – 一名曾在黑海指挥一艘潜艇并出现在乌克兰战犯黑名单上的俄罗斯军官在晨跑时被身份不明的刺客枪杀。

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据路透社引述俄罗斯最高调查机构称，42 岁的斯坦尼斯拉夫·勒日茨基 (Stanislav Rzhitsky) 周一凌晨在南部城市克拉斯诺达尔被枪杀。

勒日茨基的地址和个人详细信息出现在乌克兰网站 Myrotvorets（和平缔造者）上，该网站是一个庞大的非官方数据库，收录了被视为乌克兰敌人的人员信息。周二今天，网站上他的照片上出现了红色字母“已遭清算”的字样。

乌克兰内政部顾问安东·格拉什琴科(Anton Gerashchenko)在推特上表示，俄罗斯媒体将该征兵官员之死归咎于乌克兰。但他没有评论俄罗斯的这种怀疑指控是否合理。格拉什琴科说：“到目前为止，俄罗斯警方找不到任何可以显示犯罪事实的监控摄像。当然俄罗斯的调查搜索仍在继续。”

与安全部门有联系的俄罗斯 Telegram 频道 Baza 表示，凶手可能在一款应用程序上追踪了 Rzhitsky 在克拉斯诺达尔的行踪，他在该应用程序上发布了他定期慢跑路线的详细信息以及完成该路线所需的时间。

俄罗斯官方媒体和战争博主称，勒日茨基是该市军事动员征兵副主管，此前曾在黑海指挥过“克拉斯诺达尔”号潜艇。报道称，他背部和胸部中了四枪，当场死亡。此前有消息称是头部中弹。

据俄罗斯国防部称，克拉斯诺达尔号是一艘为黑海舰队建造的柴电潜艇，旨在“与水面舰艇和潜艇作战、布设水雷和进行侦察”。

自称亲乌克兰游击队在电报群Telegram 频道声称在俄罗斯境内发生了数百起破坏袭击事件，但没有提供证据，该频道表示，勒日茨基涉嫌参与了 2022 年 7 月的一次潜射巡航导弹袭击，该袭击造成至少 23 人死亡其中包括乌克兰城市文尼察的一名 4 岁女孩。

自近 17 个月前莫斯科入侵乌克兰以来，Myrotvorets 数据库中至少有另外两名支持战争的俄罗斯人物在俄罗斯境内被暗杀。去年八月，记者达莉亚·杜吉纳 (Darya Dugina) 遭炸弹袭击身亡，今年四月，战争博主弗拉德伦·塔塔斯基 (Vladlen Tatarsky) 身亡。

俄罗斯指责乌克兰对这些袭击负责，而基辅则否认参与其中，并暗示这是俄罗斯内讧的结果。

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