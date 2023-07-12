北约原则欢迎乌克兰但未给时间表 泽连斯基不满

北约/乌克兰

北约周二不予向乌克兰提供加入北约的明确时间表或路线图，不过确认未来发出邀请的计划；泽连斯基抨击这种模棱两可的态度，称这是“史无前例且荒谬的”。

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据华尔街日报今天报道称，北约在立陶宛举行的峰会同意拉近乌克兰，但未提供加入时间表。美国总统拜登和其他北约领导人抵达立陶宛参加为期两天的峰会，此次峰会将见证北约为应对俄罗斯入侵乌克兰而进行的历史性扩张。

北约领导人周二不予向乌克兰提供加入北约的明确时间表或路线图，不过确认未来发出邀请的计划；乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)抨击这种模棱两可的态度，称在乌克兰与俄罗斯交战之际，这是“史无前例且荒谬的”。

在北约首次向乌克兰许诺将其纳入该组织逾15年之后，北约成员国抵住了泽连斯基及其在北约支持者的压力，没有放口乌克兰将在何时以及如何加入北约，而是提供了一揽子财政和政治支持，北约官员说这将增强基辅方面的入约申请。

美国、德国和其他一些北约成员国不予向基辅方面提供加入北约的时间表或清单。美国总统拜登(Joe Biden)表示，乌克兰还没有做好加入北约的准备，并称担心提供乌克兰加入北约路线图的具体信息可能会导致与俄罗斯的冲突升级，甚至有可能引发新的世界大战。

俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)称北约为侵略者，并指责北约导致了这场战争。

乌克兰人认为，加入北约对于在目前的敌对状态结束后阻止俄罗斯未来的攻击至关重要。周二早些时候，泽连斯基批评北约在乌克兰入约问题上犹豫不决。“对俄罗斯来说，这相当于继续实施恐怖活动的动力，”他在Twitter 上批评说，“不确定性代表软弱。”

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)反驳了上述批评，把该提议称作支持乌克兰的强有力一揽子方案。

斯托尔滕贝格说，当北约成员国同意且条件得到满足时，将向乌克兰发出入盟邀请。这与此次为期两天的北约峰会的官方公报措辞相呼应；北约成员国花了数周时间争论公报内容。

据华尔街日报称，乌克兰在北约的地位问题考验着北约在俄罗斯发动攻击背景下的团结程度。北约东部边缘多个曾受控于莫斯科方面的成员国已主张为乌克兰政府提供一条明确的入盟路径。

该报道说，泽连斯基定于周三加入峰会，他是为一个新的乌克兰-北约理事会的成立而来，该理事会将使基辅方面的地位从“次级伙伴”(junior partner)提升为“同等地位方”(peer)。北约成员国2008年曾表示，乌克兰和格鲁吉亚将加入北约，但没有给出时间表。斯托尔滕贝格说，周二取得的一项成就，同时也是与2008年的一个不同之处，是“我们现在有了一个关于如何使乌克兰更接近北约的计划”。

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