苏罗维金人在哪里？俄议员称他“在休息，暂无法取得联系”

俄罗斯/政治/乌克兰

俄罗斯国家杜马国防委员会主席卡尔塔波洛夫（Andrey Kartapolov）在一段周三上传的视频采访中透露称，俄空天军总司令、特别军事行动区域联合部队副总指挥苏罗维金目前“正处于休息”状态，暂时无法联系到他。

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社交媒体平台“电报”账号“SHOT”周三称，卡尔塔波洛夫在采访中被问及苏罗维金有关问题时说，苏罗维金目前正处于“休息”状态，暂时无法联系到他。不过，卡尔塔波洛夫未明确说明苏罗维金目前人在哪里。

上个月由瓦格纳首领普里戈津领导的未遂兵变，标志着自克里姆林宫入侵乌克兰以来对俄总统普京政权的最大威胁。据美国有线电视新闻网（CNN）日前独家披露的文件显示，苏罗维金是瓦格纳集团的秘密VIP成员，这进一步暴露了莫斯科高级官员之间的不团结。瓦格纳当时没有回应CNN的置评请求。

苏罗维金在兵变发生后发布视频讲话，劝瓦格纳武装人员停止叛乱。之后他再未露面。英国《金融时报》等媒体报导称，苏罗维金杳无音信多日，疑遭拘押。俄新社6月29日报导，俄总统新闻秘书佩斯科夫拒绝回答媒体记者有关苏罗维金下落的提问，建议他们“去问国防部”。俄罗斯国防部迄今未发布相关声明。

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