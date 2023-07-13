俄罗斯报复性连3夜轰炸基辅 乌克兰民众抱怨北约未带来威慑

乌克兰/俄罗斯/基辅/无人机轰炸

俄罗斯发动无人机轰炸连续第三晚袭击基辅。昨夜今晨袭击乌克兰首都的这起新无人机袭击造成至少 1 人死亡、4 人受伤。该次袭击发生在七国集团在立陶宛结束的北约峰会期间承诺提供长期军事支持乌克兰以应对俄罗斯进攻的几个小时后。

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据乌克兰当地报告，基辅五个地区有坠落的无人机碎片。据本台驻基辅通讯员 Emmanuelle Chaze 报道称，对于基辅的居民来说，这个夜晚再次变得难熬。 经过短时间平静，首都上空的警报已经连续第三天响起。 市中心传来几声爆炸声，这是伊朗制造的“沙赫德”无人机遭到拦截在空中爆炸的声音。

在这里，伊朗无人机被称为“空中轻便摩托车”（踏板车），因为它们的噪音非常相似。 “二十架 Shahed 无人机被摧毁，所有袭击的无人机都被击落。

另外，俄罗斯发射的两枚巡航导弹也被摧毁。据乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特说，这些导弹主要在基辅地区上空被击落。 而且，乌克兰防空部队摧毁了射向基辅城市上空的十几架无人机。

当碎片掉落时，会造成损坏和火灾。 他们也可以致死。

伤亡消息尚不明确，但昨夜今晨首都市中心的五个城区受到袭击瞄准，包括三栋公寓楼和一个公园被无人机碎片损害。 至少一人死亡，四人受伤。 数百名消防员被动员。

目前，没有迹象表明这些针对民用基础设施的袭击将在立陶宛举行的北约峰会结束后的第二天停止。乌克兰指控这些袭击违反了国际法以及战争法和惯例。

自去年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，四分之三的乌克兰人已经失去了家人或亲人，每个人都知道亲人或亲友中有一名或多名士兵在前线战斗。 因此，乌克兰加入北约的时间表在刚刚结束的北约峰会上被拖延，北约如何支持乌克兰，很难安抚乌克兰舆论。

据消息，如果乌克兰人非常清楚并非常感谢国际社会为乌克兰安全保障而宣布增加武器军援，但乌克兰民众也有将要有未来甚至多年间要为这场战争付出生命代价的愤怒感觉。

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