竞争部门候选人

欧洲 – 一名美国教授很有可能担任欧委会首席竞争经济学家，这在法国引发极大的争议。耶鲁大学经济学教授菲奥娜·斯科特·莫顿(Fiona Scott Morton)被选为担任这一职务。

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欧盟竞争立法主要包括四部分：反托拉斯、并购控制、自由化、国家补贴。欧委会是欧盟竞争政策的主要立法与执法机构。耶鲁大学经济学家菲奥娜·斯科特·莫顿（Fiona Scott Morton）于2011年5月至2012年12月曾在奥巴马政府的美国司法部反垄断部门任职，担任过亚马逊、苹果和微软等主要科技集团的顾问。

法国数字部长让-诺埃尔·巴罗(Jean-Noel Barrot)13日表示，欧盟应该重新审核这一任命， 他在推特上写道，因为这一任命“并非没有引发不合情合理的思考”。

一位欧洲高管的消息人士告诉法新社，斯科特·莫顿女士将于 9 月 1 日上任，但她的聘用合同尚未签署。

欧洲议会法国籍议员杰夫罗伊·迪迪耶（Geoffroy DIDIER）言辞激烈地批评说，让一位曾在美国互联网巨头GAFAM（谷歌、苹果、Meta、亚马逊、微软）担任顾问的人出任欧委会这么重要的职位是耻辱的。他还表示，说的好听我们是在做一件笨拙的事情；说的不好听，这是在限制欧洲决策层权力十分危险的做法。

欧洲议会议员环保绿党籍（EELV）候选人雅尼克·雅多（Yannick Jadot）干脆表示，这属于欧委会的政治丑闻。

而欧委会方面则表示，她的角色仅仅不过是一个顾问。欧委会还强调说，她不会有利益冲突的嫌疑，因为欧委会“仔细考虑了她的个人利益是否可能损害她的独立性”，会让她回避已经接触过的文件。

欧盟行政部门一名不愿透露姓氏的官员表示，这不是在给每个人送礼吗？这是否与冯德莱恩希望出任北约秘书长有牵连？！

这名官员还表示，“整个过程并不透明。没有经过大家的商议就很快做出了最终决定。”

欧委会为此还在自我辩护。欧洲行政部门声称只收到“有限数量的申请”。 发言人解释说，斯科特·莫顿女士“无论是从资历还是在招聘过程中的表现来看，都被证明是这些候选人中的最佳选择”。

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