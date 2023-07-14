日本与欧盟为在安保方面推进合作而设立外长级磋商机制

日本首相岸田文雄13日在比利时与欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行了定期首脑磋商，确认在构筑半导体等重要物资的强大供应链以及数字领域加强合作。双方同意为在安保方面推进合作而创设外长级磋商机制“战略对话”，并发表了包含上述内容的联合声明。

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共同社报道，在俄罗斯进攻乌克兰等导致国际秩序动摇的情况下，上述举动旨在向国际社会展现共享价值观的日本和欧盟（EU）关系深化。着眼于中国，岸田希望加强欧洲对印度太平洋地区的参与。

联合声明中写入了经济安保、海洋安保、网络、气候变化方面的合作，对朝着无核武世界岸田提出的《广岛行动计划》表示欢迎。

围绕中国，对不透明的核开发表示关切，呼吁构筑具有建设性且稳定的关系，并强调台湾海峡和平与稳定的重要性。此外肯定国际原子能机构（IAEA）围绕东京电力福岛第一核电站处理水排放入海的举措，对认为排放计划符合国际标准的综合报告表示欢迎。

战略对话预计将由日本外相和相当于欧盟外长的外交与安全政策高级代表参加。双方将反复举行定期的磋商，力图就应对国际局势以及安保方面课题展开合作。

日本与欧盟定期首脑磋商原则上每年举行一次。上次于去年5月在东京举行。

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