克里米亚一军事基地爆炸起火 乌克兰方面罕见即刻称行动成功

乌克兰/俄罗斯/克里米亚

克里米亚半岛一处俄罗斯军队的军事基地今天上午发生火灾。乌克兰罕见表态称此次“行动成功”。法新社说，该火灾迫使莫斯科任命的克里米亚当局紧急疏散当地民众。消息没有确指火灾是否由于受到无人机或火炮袭击引起。

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乌克兰军事情报局局长凯里洛·布达诺夫在电报群平台上表示：“对被占领的克里米亚实施了一次成功的行动。俄军隐瞒了受损害程度和伤亡人数。”

乌克兰军方官员在消息中附上了一段简短的视频，显示了一个正在燃烧的军事基地设施。该视频无法立即识别出燃烧的军事基础设施种类。

据法新社说，今天上午早些时候，乌克兰空军还声称摧毁了俄罗斯军队在敖德萨地区（南部）发射的 32 架爆炸性无人机中的 23 架，以及 16 枚巡航导弹中的 13 枚。

据据该地区州长奥列格·基佩尔报告称，俄罗斯的这轮新一轮袭击在夜间总共造成至少 12 人受伤。

乌克兰军队与俄罗斯军队目前主要在乌克兰东部打拉锯战，乌克兰和俄罗斯军队在那里面对面近距离厮杀。 顿涅茨克地区州长基里连科周三在电报群上报告，俄罗斯军队昨天炮击了顿涅茨克至少造成 10 名平民受伤。

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