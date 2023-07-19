普京任命车臣总统侄子担任被没收的在俄法国达能奶制品总裁

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车臣总统拉姆赞·卡德罗夫的侄子今天被俄罗斯当局任命为法国在俄罗斯的达能俄罗斯子公司的新任总裁，几天前，法国巨头达能在俄罗斯的资产子公司被俄罗斯扣押。卡德罗夫是俄罗斯总统普京的坚定盟友。

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俄罗斯Spark-Interfax数据库通报了32岁的达能俄罗斯子公司新负责人雅库布·扎克里耶夫(Yakoub Zakriev)被任命的消息，该数据库报告俄罗斯公司的主要法律信息。

周二晚间，车臣信息部长杜达耶夫 (Akhmed Dudayev) 在电报群上证实，此前担任车臣副总理兼农业部长的扎克里耶夫被“任命为达能俄罗斯公司总经理”。

据官方信息，扎克里耶夫 (Yakoub Zakriev) 毕业于莫斯科国立大学，在 2018 年至 2020 年初期间担任俄罗斯高加索共和国首都格罗兹尼市长。2020 年 2 月至 11 月期间，他担任拉姆赞·卡德罗夫 (Ramzan Kadyrov) 的政府主要官员，随后被任命为农业部长。他也是车臣总统卡德罗夫的侄子，卡德罗夫是普京，以及俄罗斯军队在乌克兰的侵略战争的坚定支持者，乌克兰战场有许多车臣武装分子。

扎克里耶夫被任命为全球农业食品巨头达能俄罗斯子公司的董事总经理，三天前普京签署了一项法令，正式规定俄罗斯政府将扣押这家法国集团以及来自法国的资产。

据法新社称，自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯对乌克兰发动侵略攻势以及西方首次颁布经济制裁以来，许多跨国公司已离开俄罗斯，其他跨国公司也暂停了在俄罗斯的石油、汽车甚至奢侈品商业活动。

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