英国情报部门呼吁反战的俄罗斯人为伦敦做间谍

英国/俄罗斯/情报对抗

英国外交情报负责人今天呼吁那些对自己俄罗斯国家入侵乌克兰感到“震惊”甚至不满的俄罗斯人加入伦敦的情报服务，为英国做间谍。法新社说，这是英国官方第一次罕见的公开呼吁并寻找俄罗斯人新情报人员。

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英国情报部门呼吁俄罗斯人成为伦敦的间谍。据英国军情六处负责人理查德·摩尔在布拉格的一次演讲中表示，今天，许多俄罗斯人默默地震惊地看到他们的国家俄罗斯的军队轰炸乌克兰城镇，将无辜家庭与人民赶出自己家园，俄罗斯军队并绑架了数百名儿童。当他们目睹俄罗斯领导人的唯利是图、内讧和彻头彻尾的无能时，许多俄罗斯人面临着与他们的前辈在 1968 年一样的困境和同样的良心折磨”，当时正是莫斯科干预镇压东欧国家的布拉格之春运动。

英国情报部门负责人呼吁说，“我邀请他们，这些俄罗斯人，做一些其他人在过去 18 个月里已经投身所做的事情而加入我们的情报工作。” 他还说。 “我们的大门永远敞开。”

英国情报部门负责人说，英国情报部门保证将“谨慎和专业地”处理间谍的招募。

据法新社说，在接受 Politico 网站采访时，英国情报部门负责人摩尔保证对此类间谍的保护是“神圣的”：“如果我们不能确保这一点，我们就会破产，但我可以向你保证，我们正在开展业务。”

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，英国军情六处负责人一直对乌克兰夺回俄罗斯占领的领土的能力持乐观态度。英国情报部门负责人说，“现在看来，俄罗斯军队恢复兵力势头的可能性很小。”

据该报道，摩尔在英国驻布拉格大使馆发表上述讲话，摩尔谈到了人工智能在情报和间谍活动中日益重要的作用。

摩尔称，军情六处使用人工智能来“增强但不会取代我们对人们在某些情况下可能如何表现的判断”，这与乌克兰战争有关。他说，他的团队还在与中国相关的情报对抗中使用人工智能。他指出：“我预计我们将越来越多地承担获取敌对国家是如何以不负责任和不道德的方式使用人工智能的情报的任务。”

摩尔说：“英国和我们的盟友打算赢得这场掌握人工智能的道德和安全使用的竞赛。”

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