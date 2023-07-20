伊拉克下令驱逐瑞典大使

伊拉克/瑞典/焚烧《古兰经》事件

伊拉克周四下令驱逐瑞典大使，以抗议斯德哥尔摩允许焚烧C示威。抗议焚烧经书导致数百名抗议者今天凌晨冲进并纵火焚烧瑞典驻巴格达大使馆。同日，伊拉克下令召回驻瑞典临时代办。伊拉克威胁，如果再次发生焚烧经书事件，伊拉克将与瑞典断交。该危机由一名伊拉克难民申请示威并焚烧《古兰经》引起。伊拉克要求引渡该移民。

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据伊拉克政府声明称，巴格达召回了驻瑞典代办。伊拉克国家通讯社报道称，伊拉克也已暂停瑞典爱立信公司在伊拉克境内的工作许可。

反伊斯兰抗议者周四向瑞典警方申请并获得许可，在伊拉克大使馆外要焚烧《古兰经》，其中一名是瑞典的伊拉克移民，他于 6 月在斯德哥尔摩一座清真寺外已经当众焚烧了《古兰经》。

在今天这次事件中，抗议者脚踢《古兰经》，并部分撕毁了手中的《古兰经》，示威一小时后离开了该地区，没有点燃焚烧《古兰经》。《古兰经》是伊斯兰教的核心宗教文本，穆斯林相信《古兰经》是真主的启示。

瑞典外交部长托比亚斯·比尔斯特罗姆表示，瑞典使馆工作人员安全，但他批评伊拉克当局未能履行保护使馆的责任。

伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼办公室则发表声明称，伊拉克政府强烈谴责焚烧瑞典大使馆的行为，称此举构成安全漏洞，并誓言保护外交使团。但声明也称，巴格达已经“通知瑞典政府，如果在瑞典领土上再次发生焚烧《古兰经》的事件，就坚决断绝外交关系。

据路透社说，召回驻瑞典临时代办的决定是在斯德哥尔摩抗议活动开始、抗议者没有焚烧《古兰经》离开之前作出的。

在华盛顿，美国国务院强烈谴责对瑞典大使馆的袭击，并批评伊拉克安全部队没有阻止抗议者突破外交安全防护哨所。

据与什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔和其他亲萨德尔媒体有关的一个受欢迎的 Telegram 群组中的帖子显示，周四的示威活动是由什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔的支持者发起的，抗议瑞典计划在几周内第二次焚烧《古兰经》。

萨德尔是伊拉克最有权势的人物之一，拥有数十万追随者，他有时会号召他们走上街头，包括去年夏天他们占领巴格达戒备森严的绿区并发生致命冲突。他在周四下午的新闻发布会上站在瑞典大使馆旁边，称美国“无权谴责焚烧瑞典大使馆，但应该谴责焚烧《古兰经》”。

芬兰通讯社 STT 报道称，与瑞典大使馆位于同一区域的芬兰大使馆也已被疏散，但工作人员安然无恙。

近年来，瑞典发生了多起焚烧古兰经的事件，其中大部分是极右翼和反穆斯林活动人士所为，其中一些焚烧事件引发了瑞典警察和穆斯林抗议者之间的冲突。

最近的焚烧事件引起了穆斯林世界的愤怒和教皇的谴责。瑞典安全部门表示，此类行为使瑞典变得更加不安全。

今年早些时候，警方以安全为由拒绝了一些焚烧古兰经的抗议申请，但法院推翻了这些决定，称此类行为受到瑞典影响深远的言论自由法的保护。

言论自由法受宪法保护，不能轻易改变，但政府表示正在考虑修改法律，允许警方在危及瑞典安全的情况下制止公共焚烧。

路透社说，焚烧事件也使瑞典加入北约的努力变得复杂。尽管土耳其本月表示将批准瑞典的申请，但此前的焚烧事件激怒了土耳其总统塔伊普·埃尔多安。瑞典首相乌尔夫·克里斯特森批评了焚烧行为，并表示虽然合法，但不恰当。

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