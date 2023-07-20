俄罗斯猛轰敖德萨 黑海船只遭威胁 乌克兰首次强调遭炸粮食目的地是中国

俄罗斯/乌克兰/敖德萨

俄罗斯今天继续对乌克兰港口地区尤其是敖德萨发动轰炸，此前莫斯科警告称前往乌克兰黑海港口的船只可能被视为军事目标。欧美警告，俄罗斯试图利用粮食议题来削弱所遭受的金融制裁，但现有的金融制裁仍允许俄罗斯出售粮食。

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俄罗斯退出一项保护乌克兰粮食全球运输的协议后，加大对乌克兰南部袭击。观察也警告，俄罗斯将加大打击力度，尤其瞄准乌克兰运输港口设施。敖德萨地区当局报告称，当地约有 20 人在今天的俄罗斯多种武器袭击中受伤。

由于俄罗斯退出这一年可能导致全球粮食供应恶化，乌克兰周三表示，正在建立一条途经黑海邻国罗马尼亚的临时航线。

乌克兰社区、领土和基础设施发展代理部长瓦西里·什库拉科夫在给联合国国际航运组织的一封信中表示：“乌克兰的目标是促进黑海西北部国际航运的畅通。”

乌克兰和俄罗斯是世界上最大的粮食出口国之一。美国小麦期货周三因此事件而上涨 8.5%，这是自俄罗斯 2022 年 2 月 24 日入侵乌克兰以来的最大单日涨幅。

俄罗斯国防部昨天警告，前往乌克兰港口的船只的船旗国将被视为乌克兰一伙的冲突当事方。

在黑海粮食倡议下的最后一艘船于周日离开乌克兰后，俄罗斯于周一和周二晚上都袭击了敖德萨地区。敖德萨地区的三个港口是根据粮食协议在乌克兰运营的唯一港口。

但据乌克兰官员称，周二晚间，敖德萨等的谷物码头、工业设施、仓库、购物中心、住宅和行政建筑以及汽车均遭到破坏。

乌克兰南部军事指挥部报告，俄罗斯使用超音速导弹，包括用于摧毁航空母舰的Kh-22导弹，袭击了敖德萨的港口基础设施。

乌克兰总统泽连斯基在周三的晚间讲话中表示：“受到袭击的港口储存了大约一百万吨食品。” “正是这个数量本应交付给非洲和亚洲的国家。

据泽连斯基说：“今晚，在俄罗斯恐怖袭击中受损最严重的码头，储存了6万吨农产品，是准备运往中国的。”

周四早些时候，港口城市尼古拉耶夫遭轰炸造成至少 18 人受伤，敖德萨一名官员表示，袭击引发火灾，有两人已入院治疗。

据美国媒体警告称，根据美国官员掌握的信息显示，俄罗斯在通往乌克兰港口的航道上投放了更多水雷，这似乎是“一次协调一致的行动，为黑海针对民用船只的任何袭击寻找借口，并将这些袭击归咎于乌克兰”。

俄罗斯总统普京指责西方国家“破坏”由联合国和土耳其斡旋的粮食协议。

国际货币基金组织周三表示，俄罗斯退出该协议可能会加剧全球粮食不安全状况，并可能导致粮食价格上涨，特别是在贫穷国家。

普京表示，如果莫斯科的条件得到满足，俄罗斯将立即重返该协议，放松对其食品和化肥出口的限制。

但西方国家称这是试图利用粮食议题来削弱所遭受的金融制裁，但现有的金融制裁仍允许俄罗斯出售粮食。

路透社说，除了港口遭袭击之外，乌克兰东部和南部的战斗周三仍在继续，乌克兰继续推动反攻试图收复被俄罗斯军队占领的领土。

在华盛顿，五角大楼宣布向乌克兰提供总额约13亿美元的额外安全援助，其中包括防空能力和弹药。预计欧盟外长周四将在布鲁塞尔讨论一项提议，即在四年内为乌克兰提供高达 200 亿欧元（220 亿美元）的武器、弹药和其他军事援助。

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