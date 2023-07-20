俄罗斯称要再判纳瓦尔尼20年监禁

俄罗斯/纳瓦尔尼

已经入狱的俄罗斯反对派领袖人物阿列克谢·纳瓦尔尼今天被检方要求判处二十年监禁。纳瓦尔尼已经在严厉的审判中闭门受审一个月。俄罗斯侵略乌克兰战争中，俄罗斯当局大开杀戒，强化镇压，要严判纳瓦尔尼。

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据法新社今天报道称，自2022年2月俄罗斯对乌克兰发动侵略进攻以来，几乎所有主要反对者都被当局监禁或流放。 数千名普通俄罗斯人也因谴责侵略战争而受到起诉。

俄罗斯检方今天要求对纳瓦尔尼(Alexeï Navalny)刑求入狱 20 年，并在特殊监狱服刑。据纳瓦尔尼的亲属在电报群Telegram 报告，判决将于 8 月 4 日做出。

特殊监狱是俄罗斯声誉最险恶的监狱机构，通常关押最危险的罪犯和无期徒刑者。

纳瓦尔尼这位 47 岁的反腐败活动人士已经因“欺诈”罪指控在戒备森严的监狱中服刑了 9 年，在这次新的审判中，他将面临最高 30 年的监禁。俄罗斯当局指控纳瓦尔尼创建并资助一个“极端主义”组织。

纳瓦尔尼也是俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 的公开反对者。纳瓦尔尼多次被送进惩教所，纳瓦尔尼谴责这些案件是政治报复。

据评论称，纳瓦尔尼在8月4日宣判前的最后一次陈述中，再次谴责了俄罗斯在乌克兰的侵略战争，他谴责是“在21世纪最愚蠢、最无意义的战争中造成数万人死亡”。

纳瓦尔尼称，“俄罗斯迟早会再次崛起。这取决于我们未来依靠什么。” 他并呼吁民众觉醒。

纳瓦尔尼是克里姆林宫不屈的反对者，他在 2020 年的一次中毒事件中险些丧生，他将这次中毒归咎于普京的命令。他自 2021 年 1 月起被监禁，审判在莫斯科以东 250 公里的 Melekhovo 的 IK-6 流放地秘密进行。

欧盟周四宣布，已从俄罗斯境内 12 人名单中纳入制裁该流放地和俄罗斯监狱部门的负责人，以及对“严重侵犯人权”负责的 5 个实体加以制裁，这些机构与官员参与了对莫斯科抗议者的起诉。

纳瓦尔尼尤其因对普京系统内腐败的调查和组织大规模示威活动而闻名。 他的组织反腐败基金 (FBK) 因“极端主义”罪控被迫于 2021 年关闭。

纳瓦尔尼还表示，他是另一起“恐怖主义”指控案件的对象，他因此面临终身监禁的风险，但现阶段还不清楚具体细节。自入狱以来，纳瓦尔尼继续定期通过律师和合作者在社交网络上发布信息，尽管监狱条件极端恶劣，但仍继续表现出战斗精神。

在 6 月 27 日的先前消息中，纳瓦尔尼晚了好几天才得知准军事组织瓦格纳兵变失败的消息，他对此感到惊讶。但纳瓦尔尼认为，普京才是俄罗斯“最大的威胁”，俄罗斯“不可避免的崩溃”并有可能引发“内战”。

周二，他对自己的新判决进行讽刺，称官方用“无法令人信服的证据”指控他有罪。

法新社说，今年6 月 4 日是纳瓦尔尼在狱中三年纪念日，但至此他已被关进各种牢房 16 次。但纳瓦尔尼保证他会保持将强的精神状态。

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