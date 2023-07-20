俄罗斯轰炸敖德萨 也击中中国领事馆

俄罗斯/中国/乌克兰

乌克兰南部港口城市敖德萨州长奥莱·基佩尔今天报告，中国驻敖德萨领事馆的一座建筑在俄罗斯导弹和无人机袭击中被击中受损。但损坏似乎很小。根据及时照片，该建筑的窗户被打坏。路透社说，中国的盟友俄罗斯连续第三晚夜袭港口城市敖德萨和尼古拉耶夫。

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据乌克兰官员报告称，周四，乌克兰南部港口城市连续第三晚遭到空袭，造成一名男子死亡。中国领事馆大楼在袭击中受损。稍早，乌克兰总统泽连斯基表示，运往中国的 6 万吨农产品在乌克兰另一个港口城市的袭击中被毁，一天以来，俄罗斯盟友北京没有立即对这一事件发表评论。

莫斯科称，在退出一项允许乌克兰黑海谷物运输安全通过的协议几天后，它要进行“报复性打击”，俄罗斯指责乌克兰是一座用于运输俄罗斯军事物资的桥梁遭爆炸的幕后黑手。

乌克兰军方报告，俄罗斯军队连夜发射了19枚导弹和19架无人机，其中5枚导弹和13架无人机被击落。

周三，俄罗斯对切尔诺莫斯克港的袭击破坏了粮食出口基础设施以及泽连斯基所说的运往中国的农产品。

乌克兰官员认为空袭是对全球粮食安全的攻击，因为基辅是主要的粮食出口国。泽连斯基的高级顾问米哈伊洛·波多莱克敦促国际社会采取更多应对措施。他在推特上写道，“我们会看到联合国安理会紧急召开会议讨论全球粮食安全吗？国际社会选择……袖手旁观”。

据乌克兰南部港口城市敖德萨州长奥莱·基佩尔今天证实，中国驻敖德萨领事馆的一座建筑在俄罗斯导弹和无人机袭击中受损。该官员称，“侵略者故意袭击港口基础设施，连附近的行政和住宅建筑也遭破坏，中华人民共和国领事馆也被破坏。这表明敌人没有注意到任何事情。”

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