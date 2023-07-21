俄罗斯黑海导弹实弹军演 恐吓乌克兰及周边国家

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯今天宣布在黑海进行导弹实弹射击军事演习。法新社称，自俄罗斯退出一项重要的世界粮食粮食协议以来，黑海与乌克兰及其北约盟国的紧张关系日益加剧。俄罗斯国防部报告与中国联合军演针对小型反舰武器的攻击。

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据俄罗斯国防部称，俄罗斯舰队舰艇“向黑海西北部作战训练区的一艘目标船”发射了反舰巡航导弹。 同一消息还说：“目标船被导弹击中而被摧毁。”

俄罗斯周三说，将从周四20日起将通过黑海前往乌克兰的所有船只视为敌方“潜在的军舰”，并将船只所悬挂国旗的国家视为敌对的冲突方。

法新社说，自莫斯科本周放弃乌克兰谷物出口协议以来，该地区的紧张局势重新燃起。 该协议允许装载谷物的货船通过受保护的海上走廊离开乌克兰港口。

俄罗斯国防部还表示，俄罗斯舰队航空兵与舰艇“致力于隔离暂时禁止航行的区域”。

此外，据俄罗斯公共机构塔斯社报道，莫斯科周五报告，俄罗斯已与中国在日本海进行了联合演习，演习期间两国军队“训练如何击退高速移动的小型目标的攻击”。

乌克兰回应莫斯科新政策，于周四警告，乌克兰也将把前往莫斯科控制的港口的船只视为潜在的军事装备载体，这些船舰也应承担所有相关风险。

乌克兰黑海港口城市尼古拉耶夫和敖德萨从周三到周四连夜遭受俄罗斯袭击，联合国秘书长古特雷斯“强烈”谴责俄罗斯轰炸敖德萨等港口。

据乌克兰官员指控，俄罗斯无人机和导弹袭击造成至少 3 人死亡、20 多人受伤。

古特雷斯发言人斯蒂芬·杜雅里克谴责：“我们已经看到世界小麦和玉米价格受到负面影响，这正在伤害世界每个人，特别是世界南方国家的弱势群体。”

据法新社，乌克兰指责莫斯科专门针对乌克兰港口基础设施，以防止任何可能恢复粮食出口的情况。

俄罗斯军方周四表示，俄军的目标仅是军事设施，并声称摧毁了敖德萨的海军无人机生产和储存场所，以及尼古拉耶夫的弹药和燃料库。

乌克兰已要求在联合国授权下建立海军“军事巡逻队”，但迄今尚未得到回应。

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