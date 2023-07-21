公开呼吁普京下台，俄知名极端民族主义军事博主吉尔金被捕

俄罗斯/政治/乌克兰

俄罗斯安全部门7月21日逮捕了该国知名博主、前军事指挥官吉尔金（Igor Girkin），并指控他犯有号召极端主义罪行。吉尔金早年曾参加俄联邦安全局，后参与车臣战争。他是一名著名的俄罗斯极端民族主义者，2014年曾短暂担任自行宣布“独立”的“顿涅茨克人民共和国”的防长。但随着俄罗斯深陷乌克兰战争泥潭，吉尔金对克林姆林宫的批评越来越尖锐，甚至公开呼吁普京下台，不再担任俄罗斯总统。

7月21日，俄罗斯首都莫斯科，被控煽动极端主义活动的俄知名博主、前军事指挥官伊戈尔·吉尔金在法庭听证会上坐在被告围栏的玻璃墙后面。

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俄罗斯官媒周五展示了吉尔金在莫斯科法庭玻璃墙后出庭的照片。吉尔金被指控违反《俄罗斯联邦刑法》第282条“公开号召在互联网上开展极端主义活动”。吉尔金的化名是“斯特列尔科夫”（Strelkov）。他的被捕显示，克里姆林宫对俄罗斯民族主义阵营中原则上支持战争、但对俄军战场失败提出强烈批评的评论家采取了打击行动。

吉尔金是俄罗斯最著名的“军事博主”之一，他们支持入侵乌克兰战争。但对俄军在乌克兰的糟糕表现越来越多地提出批评。最近几个月，吉尔金将自己的批评上升到另一个高度，抨击克林姆林宫当局甚至普京本人。

吉尔金本周曾呼吁普京下台。他在自己拥有近90万订阅用户的“电报”频道上写道：“这个懦弱的卑鄙的人再执政六年，国家将无法继续生存下去”。吉尔金的妻子雷金斯卡娅（Miroslava Reginskaya）周五在同一“电报”频道宣布了他被捕的消息。

雷金斯卡娅说，她“从朋友那里”得知吉尔金被俄罗斯安全部门指控犯有极端主义罪行。她补充说，“我对我丈夫的下落一无所知”。吉尔金自称是在乌克兰“扣动战争扳机”的第一人，2014年4月，他领导的部队入侵乌东顿涅茨克的斯拉维扬斯克(Slovyansk)市。他还在俄罗斯吞并克里米亚的过程中发挥了作用。

今年春天，吉尔金与他人共同创建了一个名为“愤怒的爱国者俱乐部”的极端民族主义政治团体，并告诉路透社记者，俄罗斯“正处于灾难性的严重内部政治变革的风口浪尖”。

在瓦格纳未遂兵变的第二天，即6月25日，吉尔金表示，如果普京“不准备领导俄罗斯创造备战条件”，“那么他确实需要把权力移交给有能力进行这种艰苦工作的人，但要合法地移交”。

但压倒骆驼的最后一根稻草可能是在周二，吉尔金在“电报”频道上发表了一篇尖刻的帖子，称普京是“卑鄙小人”和“懦弱的流浪汉”。吉尔金的帖子写道，“23年来，这个国家一直由一个卑鄙小人领导，他设法在相当一部分人的眼中‘吹灰’。现在，他是国家合法性和稳定性的最后一座孤岛，但国家将无法再承受这个懦弱的流浪汉执政六年。”

据俄新社援引莫斯科地方法院的消息，吉尔金被指控煽动极端主义活动。院方称，“斯特列尔科夫被指控犯有《俄罗斯联邦刑法典》第280条第2部分（公开号召极端主义活动）”。 如果罪名成立，吉尔金可能被判处长达5年的监禁。

吉尔金的“电报”账户上另一条由他的“同伴”发布的帖子称，吉尔金周五被捕时，正值“愤怒的爱国者俱乐部”试图分裂对瓦格纳及其6月在俄罗斯的未遂兵变的不同意见，这次兵变是普京长达二十多年掌权以来面临的最重大挑战。

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