普京召开国家安全会议 指称西方武器还不如苏制武器

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯总统普京今天召开国家安全会议，该会议全国转播。普京指责西方大量军事援助乌克兰。普京称西方再多的武器也无助乌克兰。乌克兰称反攻至此，夺回两百多平方公里土地，反攻进展比预计缓慢，主要因为俄军布防无数地雷和未炸炸弹。

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俄罗斯总统普京周五表示，大量西方武器并没有帮助乌克兰推进6月初发起的反攻。普京并说乌克兰迄今为止“没有取得任何反攻成果”。

普京在安全电视会议上表示：“今天很明显，基辅政权的西方支持者显然对乌克兰当局过去几个月大声宣布的所谓反攻的结果感到失望。至少目前还没有看到结果。注入基辅政权的巨额资源并没有起到任何作用，西方武器、坦克、大炮和导弹的军援也无济于事。”

据俄罗斯总统说：“全世界都看到，那些大肆吹嘘、据称无懈可击的西方装备正被击中燃烧，它们在战术和技术上甚至不如一些苏联时代生产的武器。”

法新社说，六月初，乌克兰军队发起反攻，遭遇了盘踞在坚固防线后面的俄罗斯军队抵抗。 据基辅领导人称，反攻的进展速度比预期要慢，大约只有200平方公里已被夺回。

据普京认为，俄罗斯军队正在以“专业”和“英勇”的方式战斗，并确证乌克兰军队由此遭受了“巨大损失”，并且“乌克兰的动员能力”已经耗尽。

普京今天还对波兰当局发起了猛烈的谩骂。在准军事组织瓦格纳的士兵抵达白俄罗斯后，波兰最近增加了在白俄罗斯边境的兵力。

普京警告，“对白俄罗斯发动侵略就等于对俄罗斯联邦的侵略。我们将采取一切可用手段予以回击。”普京警告说，

华沙有“复仇计划”。

波兰是北约成员国，自俄罗斯对乌克兰发起侵略进攻以来，波兰一直是基辅最强大的盟友之一，并接待了数十万乌克兰难民，波兰从未提及向乌克兰派遣军队的可能性。

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