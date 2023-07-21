泽连斯基突然解除了驻英国大使的职务

乌克兰/英国

乌克兰总统泽连斯基今天发布总统令，立即解除乌克兰驻伦敦大使的职务。泽连斯基这一突如其来的解职决定，或起因于英国国防部长要求泽连斯基应该更多感激英国对乌克兰抵御俄罗斯侵略战争军事援助。泽连斯基曾经回应称“还要我如何更多感谢，难道要我每天早晨起来对英国部长都说谢谢吗？！”乌克兰大使稍早接受英国电视采访时，对泽连斯基的上述诙谐说法表示遗憾。

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根据乌克兰总统网站上发布的一项法令，乌克兰总统泽连斯基周五解除了驻英国大使瓦季姆·普里斯塔科的职务。瓦季姆·普里斯塔科其实是基辅与伦敦关系的关键人物。

该法令没有说明做出这一决定的原因，但该大使最近批评了乌克兰总统，他对泽连斯基针对英国国防部长本·华莱士的“诙谐说法”感到遗憾，华莱士曾要求基辅应该对盟国提供的军事援助给予更多的感谢。

7月12日，在立陶宛维尔纽斯举行的北约峰会期间，英国国防部长华莱士声称英国“可不是亚马逊”网购站向乌克兰供应武器，暗示乌克兰可以表现出更多“感激之情”。

自俄罗斯发动侵略战争以来，英国一直是基辅最强有力的支持者之一，也是乌克兰主要武器捐助国之一。

泽连斯基在新闻发布会上回应称，他对英国人民非常感激。但泽连斯基说，“请告诉我，否则我该如何表达谢意呢？或者我们可以早上起床，亲自向部长表达我们的谢意？”乌克兰总统如此诙谐说。

此事翌日，乌克兰大使瓦迪姆·普里斯塔科在接受英国天空新闻频道采访时对泽连斯基的如此回应“有点诙谐”表示遗憾。他说，“我认为这种诙谐是不健康的。我们不能让俄罗斯知道我们之间正在发生一些错觉，他们必须知道我们正在做的共同的努力。” 他并强调乌克兰需要缓和与英国的关系。

该大使称，“如果发生什么事情，本可以打电话给我，告诉我他想要的任何事情。”

据法新社说，瓦迪姆·普里斯塔伊科 (Vadym Pistaïko) 是一名职业外交官，自 2020 年 7 月起担任乌克兰驻英国大使。此前，他曾于 2019 年至 2020 年担任乌克兰外交部长。

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