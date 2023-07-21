英国撤五国免签入境待遇 评论指滥发惹祸 对香港护照有警示作用

英国

英国取消五个以容易取得护照着名的国家的免签证入境旅游待遇，以防止犯罪集团滥用免签国家公民身分入境英国，强调是基於移民和边境安全所作决定。评论更多将事件与防止中国及其他国家间谍渗透和寻求政治庇护扯上关系，当中，曾在港居住多年的评论员指出，事件对香港特区护照有警示作用，更不排除英国在解决英国国民(海外)(简称BNO)护照平权後，对港人「关门」。

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英国於伦敦时间周三(19日)宣布，於当日下午3时起，对来自五个国家的游客实行签证要求，分别是洪都拉斯（Honduras，中国译宏都拉斯）丶多米尼加（Dominica）丶瓦努阿图（Vanuatu）丶纳米比亚（Namibia）及东帝汶（Timor-Leste）。在当日下午3时以前确认机位并於8月16日之前抵达英国的旅客，仍可免签入境，以此作为过渡期的安排。

英国内政大臣柏斐文（Suella Braverman，中国译苏拉·布雷弗曼）解释，此举并非反映该国与该五国关系不佳，而是要防止犯罪集团滥用免签国家的公民身分入境英国後采取其他行动。她以纳米比亚和宏都拉斯为例指出，两国国民人数持续大幅增加，他们不少人入境英国後便申请庇护，滥用了免签安排，而藉此申请庇护人士中，以持有洪都拉斯和纳米比亚国籍者最多。

除了申请政治庇护，英国情报部门「军情五处」（MI5）早已就此问题提出更多警告。根据英国报章《泰晤士报》报道，MI5向内政部等部门示警，指中国及其他国家的间谍丶刑事罪犯及寻求庇护者，滥用洪都拉斯等五国享有的免签优惠入境英国，这种以第三国公民身分免签入境者，可能会渗透英国内部。

中国与上述五国均有建交，当中，洪都拉斯更是今年3月与台湾断交後与中国建交。

曾在香港居住多年的黄世泽在网上节目中指出，五国中除东帝汶外，都以容易申请护照见称，甚至可以用「买卖」来形容，若英国眼中视为威胁的中国的人民去申请，然後利用免签安排入境英国「搞事」，这自然是英国不想见到的，取消免签安排是意料中事。

他续称，事件亦令香港特区护照面对风险。他解释，根据英国做法可见，若一地的护照出现买卖而可卖给中国和俄罗斯的情况，英国便会采取行动，而华为董事长孟晚舟在加拿大遭拘留时被发现有三本香港护照，便已令人质疑，而港府现时为抢人材亦必然会出现「无掩鸡笼」，向中国人发出大量特区护照，若此，英国便有理由质疑新签发的香港特区护照可能为中国人所用，包括该国不希望见到的情况，从而采取类似针对五国的行动。他举例说，新签发的特区护照丶97年後在港出生而父母并非香港人的特区护照不享免签待遇，都是可能的。

香港自1997年回归中国後实行「一国两制」，所签发的护照较中国护照获更多国家承认和享有免签安排。但为了抢人材，香港推出包括「高才通」在内的各项人才输入计划，特首李家超早前指出，截至 5月底，已接获 8.4万宗申请，批出约 4.9万张签证，预料年底时，有关人数会翻倍至批出约10万宗申请。他没有透露获批人士的来源地，但相关官员再早前曾透露，获批者九成至九成半来自中国。

至於孟晚舟於2018年被揭发拥有三本香港护照而备受质疑一事，港府已澄清，指孟晚舟每次获发新的特区护照时，旧的护照均会被注销；即她任何时候都只是有一本有效护照。而护照持有人同时用两本护照入境的情况并不特别，因为签证在已注销护照上时，申请人便会同时带备新护照入境。

至於在港流通的BNO护照，现时约有35万本，黄世泽估计，英国在解决BNO平权後亦可能「关门」。

BNO平权是指英国政府在2020年7月因应《港区国安法》推出特别途径，让持有BNO护照的香港居民申请特别签证赴英居留 5年後，再申请成为当地国民。在计划推出两周年之际，已有14.45万名港人藉此移居英国。

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