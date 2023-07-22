中国留学生打香港人事件：英国警方起诉

英国/香港

在一起香港人被袭击事件发生的一个月之后，英国警方采取行动，对一名中国学生提出控告。受害者表示欢迎此行动，但质疑被捕者为何在回到中国后、再次入境英国时没有被调查。

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据美国之音今天报道称，英国警方就袭击香港人事件起诉中国学生“种族主义严重袭击”。香港人团体上月在英国南部修咸顿(Southampton)举行纪念2019年香港“反送中”运动的集会后，有香港人遭怀疑是当地大学的中国学生袭击。修咸顿警方表示，对一名中国学生提出指控，他被控涉嫌“种族主义严重袭击”(racially aggravated assault)。

居于修咸顿大街(High Street)地区的23岁男子宫钲(Gong Zheng)被当地警方还押，星期日在修咸顿裁判法院提堂。警方指，在6月11日下午约4时25分，一群人在贝格斯路（Burgess Road）被袭击，袭击事件导致两人受轻伤，警方调查在一宗“与仇恨相关的袭击”后作出拘捕。

化名John的受害者对美国之音（VOA）说，刚巧警方在7月21日公布拘捕行动，正是香港2019年元朗白衣人袭击途人事件四周年，令他感受深刻。他说：“跟几年前721发生的事(对比），觉得对英国政府起码有多一点信心，他们警察做事的方法不会像四年前的事情一样不了了之，到今天都仍然没有一个公道。”

英国港人媒体《追新闻》引述多个消息说，宫钲在修咸顿港人受袭案后，曾跟其他人回到中国。上星期，有港人发现宫钲在修咸顿一间超市购物，拍照记录后通知警方，警方不久后采取拘捕行动。

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