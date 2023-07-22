《古兰经》：丹麦也有人网上示威焚烧 哥本哈根当局紧张

丹麦/《古兰经》

路透社引据伊拉克政府消息人士和社交媒体上的视频称，周六早些时候，有报道称《古兰经》在丹麦被焚烧，数百名抗议者试图前往丹麦驻巴格达大使馆，伊拉克安全部队发射催泪瓦斯驱散了数百名抗议者。

广告 继续浏览后续

两天前，巴格达戒备森严的绿区也发生暴力事件，反对者冲进并焚烧了瑞典大使馆，以抗议斯德哥尔摩发生计划焚烧《古兰经》的示威。稍后，伊拉克谴责对瑞典大使馆的袭击，但也驱逐了瑞典大使，伊拉克抗议计划焚烧《古兰经》。

《古兰经》是伊斯兰教的核心经书，穆斯林认为这是上帝的启示。

周五，在丹麦，一名男子在伊拉克驻哥本哈根大使馆对面的广场上放火焚烧了一本据称是《古兰经》的书。

今天的焚书活动在一个自称“丹麦爱国者”的组织的 Facebook 平台上进行了直播。视频显示，这本书在锡纸托盘中被燃烧，旁边地面上有伊拉克国旗，两名旁观者站在旁边。

丹麦外交部长拉尔斯·洛克·拉斯穆森立即谴责少数人的愚蠢行为，并告诉国家广播公司DR：“侮辱他人宗教是一种可耻的行为”。他指责，“这个谴责适用于焚烧《古兰经》和其他宗教标志。该行为只会挑起和制造分裂。”

但他也指出，焚烧宗教书籍在丹麦并不构成犯罪。

据路透社说，本周四在斯德哥尔摩举行的反伊斯兰示威活动中，抗议者脚踢经书，并部分毁坏了他们所说的《古兰经》，但一小时后示威者就离开了该地区，而没有没有点燃经书。

这一事件促使沙特阿拉伯和伊朗等中东国家召见瑞典外交官以示抗议。

伊朗周六敦促丹麦和瑞典采取措施，结束北欧国家对《古兰经》的反复攻击，并称世界各地的穆斯林希望这种亵渎行为能够停止。

瑞典、丹麦和挪威允许焚烧《古兰经》，这些国家都对言论自由有法律保护。

伊朗最高领袖哈梅内伊周六表示，焚烧《古兰经》的人应受到“最严厉的惩罚”，并要求瑞典将他们移交给“伊斯兰国家司法系统的肇事者”。伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼表示：“伊朗认为，丹麦政府有责任防止对《古兰经》和伊斯兰教神圣性的侮辱，并起诉和惩罚那些侮辱者。”

卡纳尼在官方媒体发表的一份声明中批评说，伊斯兰世界的舆论正在等待丹麦政府的“实际行动”。

推迟任命新驻瑞典大使的伊朗也表示，因《古兰经》遭到攻击而也不会接受瑞典新特使。伊朗外交部长侯赛因·阿米拉卜杜拉希安 (Hossein Amirabdollahian) 告诉国家电视台：“根据总统（易卜拉欣·莱西）的指示，在他们采取有效行动之前，他们的（瑞典）新大使将不会被接受，我们的新大使也不会被派往瑞典。”

瑞典政府发言人表示，瑞典和伊朗外长周五进行了电话交谈，但拒绝透露讨论内容的细节。

据路透社说，伊拉克总统在一份声明中呼吁国际组织和西方政府“停止煽动和仇恨行为，无论其借口如何”。伊拉克总统还警告伊拉克人不要卷入所谓的“煽动叛乱阴谋”，称其目的是表明伊拉克对外国使团来说不安全。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅