波兰将就普京涉领土言论召见俄罗斯大使：斯大林是名战犯

俄罗斯/波兰/德国

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）7月21日通过推特表示，在俄总统普京稍早将波兰西部领土称作“斯大林送给波兰的礼物”后，将召见俄罗斯驻波兰大使。此外，德国国防部长皮斯托留斯（Boris Pistorius）当天承诺将支持其北约盟国波兰保卫其东翼，以防邻国白俄罗斯的瓦格纳武装可能发动的袭击。

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普京周五在线上参加俄联邦安全会议常务委员会议上说：“我还想提醒说，波兰这种侵略政策是如何结束的。1939年以国家悲剧而结束，当时波兰被西方盟国扔到德国战争机器前‘痛宰’，实际上失去了很大程度上借助苏联的帮助恢复的自己的独立和国家地位。”

普京称，“正是借助苏联的帮助，借助斯大林的态度，波兰获得了西方大量的土地和德国的土地。这正是波兰现在西部的土地，这是斯大林给波兰人的礼物。我们波兰的朋友们忘了吗？我们会提醒他们的。”

莫拉维茨基就普京的这番争议言论回应指，“斯大林是名战争罪犯，应对数十万波兰人的死亡负责。历史真相毋庸置疑。俄罗斯大使将被传唤到外交部。”

同样在当天，德国防长皮斯托留斯在布拉格出席新闻发布会时被问及，德方是否对瓦格纳在白俄罗斯的存在以及沿波兰边境发动袭击的前景感到担忧。

对此，皮斯托留斯回答说，“不仅在国防部长级会晤时，而且在其他场合，我们都在一起，始终保持着最密切的协调。在我们的波兰朋友需要支持的地方，如果最坏的情况发生，他们将得到支持。”

皮斯托留斯补充说，他可以“自信地说”，如果发生袭击，德国和波兰这两个北约盟国已经“做好准备”。

波通社周五援引波兰国家安全及国防事务部长委员会秘书霍夫曼（Zbigniew Hoffmann）的话报导说，波兰将把其军事编队从该国西部转移到东部。

霍夫曼说，委员会分析了“瓦格纳集团在白俄罗斯的存在可能带来的威胁”之后，波兰国防部长布瓦什恰克（Mariusz Blaszczak）作出了这一决定。

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