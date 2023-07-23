俄军再炸敖德萨 普京“牵手”卢卡申科

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昨夜今晨，俄罗斯军队再次导弹与无人机袭击乌克兰港口城市敖德萨。与此同时，俄罗斯总统普京与莫斯科坚定盟友白俄罗斯领导人卢卡申科举行会晤，此前，普京谴责波兰阴谋侵略白俄罗斯，并警告要全力捍卫白俄罗斯与抵抗波兰。联合国教科文谴责俄罗斯轰炸敖德萨历史文物建筑。

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法新社引述俄罗斯总统府克里姆林宫周五发布的新闻，称普京与卢卡申科应于周日在圣彼得堡会面，特别计划讨论莫斯科和明斯克之间的“战略伙伴关系和联盟”。

大约一个月前，在俄罗斯瓦格纳叛乱失败，卢卡申科被称为克里姆林宫和瓦格纳头目普里戈津之间的调解人，这是此后两人的首次会面。

昨夜今晨，乌克兰港口城市敖德萨再次成为俄罗斯袭击的目标，此前，敖德萨经常被俄军导弹袭击。今年早些时候，敖德萨历史中心虽是联合国教科文组织列为世界遗产，仍然再成为新的夜间袭击的目标。

该袭击造成一名平民死亡。稍早当地州长报告“俄罗斯于 0300 点（格林威治标准时间 0000）发动袭击。敖德萨有 18 名受害者，其中包括 4 名儿童。14 人被紧急送往医院。

根据乌克兰陆军南方作战司令部报告，防空系统击落了大量俄罗斯导弹。

俄军发射包括“大口径”导弹在内的五种不同类型的导弹袭击敖德萨等地。

乌克兰基辅军方指控，未被拦截的导弹“炸坏了港口基础设施，至少六栋住宅楼遭炸毁，其中一枚导弹击中了市中心的东正教大教堂。敖德萨两座建筑古迹在这次袭击中也遭到破坏。

据乌克兰军方报告称，昨夜今晨俄军共发射四波导弹袭击、发动58次空袭和81次多管火箭发射系统袭击。

联合国教科文组织强烈谴责周五俄罗斯对敖德萨市中心几家博物馆”和历史建筑的袭击。

但俄罗斯军队称已袭击仅针对军事地点。

据法新社说，这次新的夜间袭击发生在乌克兰无人机袭击的第二天，乌克兰无人机袭击炸毁了克里米亚的一个弹药库，导致周围人口疏散，俄罗斯吞并的这个半岛的铁路交通中断。

消息说一名俄罗斯记者在乌克兰轰炸中丧生，并说事件也引起了克里姆林宫的愤怒，克里姆林宫谴责这是“令人发指的罪行”。

并承诺对此次袭击事件的责任人做出“回应”。 乌克兰军队的内部消息人士告诉法新社，它的目标是“军事设施”。

稍早，星期四晚上，俄罗斯军队发射无人机和导弹袭击乌克兰敖德萨和南部另一个海港城市尼古拉耶夫，造成至少 3 人死亡、约 20 人受伤。

一般观察认为，普京今天与卢卡申科的会见，将加强俄罗斯与白俄罗斯的结盟关系，稍改两国遭制裁受孤立状况，并使局势加剧。

乌克兰与波兰均在各自与白俄罗斯边境地区加强防守，以防白俄罗斯与俄罗斯联手另辟战场进犯进攻。

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