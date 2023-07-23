西班牙/选举

西班牙人今天开始在一场可能势均力敌的大选中投票，现任首相桑切斯领导的执政社会党被认为可能会失去权力，而极右翼政党将可能成为50年来首次胜选而组成新政府。目前，西班牙正轮值欧盟主席，因此大选也引欧盟聚焦。

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西班牙立法大选投票于上午当地时间 9 点（格林威治标准时间 0700）就开始，将于晚上 8 点（格林威治标准时间 1800）结束。届时将发布出口民意调查。专家表示，最终结果预计将由不到 100 万张选票和 350 个席位的议会中不到 10 个席位决定。

现首相桑切斯在五月份的地方选举中因左翼惨败后宣布提前选举，但他本想让对手措手不及的赌博可能会适得其反。

许多西班牙人对在酷热的夏季度假时被要求投票感到愤怒。邮政服务周六报告称，邮寄选票已创下 247 万张的历史纪录，因为许多人选择在海滩或山区投票。

今天投票结果可能取决于几个小党支持谁来组建联合政府而决定胜负。

总理的少数党社会党（PSOE）政府目前与极左翼的我们能党（Unidas Podemos）结成联盟，该党在苏马尔纲领下参加周日的选举。

现政府通过了关于安乐死、变性人权利、堕胎和动物权利的进步法律，并告诉选民，如果反女权主义、注重家庭价值观的 Vox 成为下届政府的一部分，这些权利可能会被剥夺。桑切斯自 2018 年就任总理以来，他的总理任期以危机管理为标志，包括从新冠疫情以及 2017 年加泰罗尼亚独立谋求失败带来的政治破坏性后果。

分析认为，西班牙新政府的组建取决于复杂的谈判，这可能需要数周或数月的时间，甚至也可能以新的选举结束。

路透社说，这种不确定性可能会削弱马德里作为欧盟理事会六个月轮值主席国的有效性，以及欧盟新冠疫情复苏基金的支出。

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