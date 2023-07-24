西班牙大选未现议会组阁绝对多数，各派密集磋商筹组联盟

西班牙大选

西班牙提前举行的议会选举23日结束投票，但右翼在野党人民党未能取得预期的胜利，虽然成为议会第一大党，但未能取得组阁必须的绝对多数席位。目前执政的左翼政党工人社会党成为议会第二大党。左右阵营均开始密集运作，寻求组建执政联盟。

2023年7月23日，西班牙举行提前大选，但无论是执政党工人社会党，还是在野大党人民党都未能取得可以组阁的议会多数。两大政党开始密集磋商，筹组执政联盟。左为现任首相桑切斯。右为人民党主席费霍。

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7月23日的投票活动未能产生任何政党可以单独组建政府的绝对多数。

此前各项民调预期有望胜出的右翼在野党人民党虽然成为议会第一大党，但所得的136席距离单独组阁所必须的议会绝对多数，也就是176席还差太远。

此前民调以及观察人士担心的极右翼政党回潮也低于预期。极右翼党派“呼声”党只赢得了33席。呼声党被看作是可能与人民党组建联盟的党派，但目前两党总共议席也只有169席，仍然无法达到所需的176席。

这项选举结果令此前处于劣势的执政党工人社会党仍然有组建联盟、继续执政的可能。但该党在这次选举中只赢得了122席，与之联盟的、由多个左翼团体组成的激进党派“统一”党赢得31席。也就是说，工人社会党与统一党联盟也无法达到所需的176席。该党因此需要争取一些地方政治力量的支持，有可能集结到172名议员，在议会第二次就组阁表决时，以简单多数，也就是相对多数过关，但这尤其需要主张加泰罗尼亚独立的团体弃权。

成为议会第一大党的人民党领导人阿尔韦托·努涅斯·费霍认为，应当由第一大党领衔组建一个少数政府，但这意味着社会党议员在议会对组阁联盟表决时弃权。社会党人此前已经表示他们不会这样做。

费霍表示，他将与议会不同政治力量展开对话，希望社会党人不要阻止组阁努力。

西班牙23日的议会选举，应选出350个众议院席位和208个参议院席位的归属。这次选举原本应当年底举行，但执政党不久前在地方选举中受到挫败，决定提前组织选举。

西班牙自7月1日起担任欧盟轮值主席国。这次选举因此引发欧盟各国关注，担心极右翼政党重新上台。

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