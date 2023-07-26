希腊森林大火延烧不息，首都气温直冲45度

希腊森林大火

高温酷暑天气在希腊引发的森林大火已经延烧近10天。高温、干旱、强风三者结合形成恶性循环，形势显然已经超出目前消防队伍的可控能力。9天内数万公顷森林化为灰烬。旅游胜地罗得岛海滩景象俨如世界末日。而气温还在升高。26日，希腊气温达到五年来最高点。古迹只得早早关门，外国游客茫然失措。

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今夏，北半球普遍遭遇高温酷暑天气。 7月17日起，希腊首都雅典附近森林以及旅游胜地罗得岛等地森林多处燃起大火，火势凶猛，火焰有时高达20米，消防队员显然已经力不从心，难以控制火势。而大火在烧毁森林的同时，也在大量排放温室效应气体，加剧环境灾难。

根据欧洲地球观测机构Copernicus的数据，希腊延烧数日的森林大火不断释放出的浓烟，已经令希腊7月份的碳排放量达到21年来相同月份的最高水平。该机构26日向法新社表示，目前希腊和地中海地区的热浪使得森林野火风险增高。

除希腊之外，几周以来，葡萄牙、西班牙、阿尔及利亚、意大利等地中海沿岸都相机发生严重森林大火。

北美地区的加拿大西北地区也连续近两个月试图熄灭这些森林野火。6月底时，欧洲地球观测机构Copernicus的数据显示，森林大火造成的碳排放总量已经创下加拿大年排放量最高记录。

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