冯德莱恩将访问菲律宾

政治

欧亚 – 欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）从7月31日开始，将对菲律宾进行为期两天的正式访问，以加强双方在经贸、海事安全和航空航天等广泛领域的合作。这将是欧盟与菲律宾建交近60年来，首次有欧盟委员会主席对菲律宾进行正式访问。

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据欧盟驻菲律宾代表团7月27日发布的消息，冯德莱恩在菲律宾期间，将会见总统小费迪南德‧马科斯（Ferdinand Marcos Jr）、政府官员和商界人士。

访问期间，冯德莱恩预计与小马科斯讨论贸易、投资和全球门户合作等问题。

欧盟的“全球门户战略”（Global Gateway Strategy）旨在满足伙伴国家的基础设施需求，同时应对最紧迫的全球挑战，其中包括应对气候变化、改善卫生系统以及提高全球供应链的竞争力和安全等。

外界普遍认为，欧盟的“全球门户”计划，是为了抗衡中共的“一带一路”倡议。欧盟领导人访问期间，预计讨论将集中在经济合作上。 但菲律宾和中国以及其他邻国都声称对南海拥有主权的问题也可能会被提上议程。

2016年7月，荷兰海牙仲裁法院依据《联合国海洋法公约》作出裁决，驳回中国在南海的领土主张。

该裁决七年后，欧盟驻菲律宾代表团与16个欧盟成员国的大使馆也发表联合声明，表示：“欧盟重申维护《联合国海洋法公约》规定的自由、权利和义务的根本重要性 《联合国海洋法公约》，特别是航行和领空自由。”

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