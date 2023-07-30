丹麦准备限制焚烧《古兰经》的抗议活动

焚烧古兰经

欧洲 – 法新社哥本哈根消息，丹麦准备限制计划焚烧《古兰经》的抗议活动。 土耳其外长哈坎·菲丹(Hakan Fidan)同时敦促瑞典采取实际行动阻止焚烧古兰经事件。

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丹麦外交部网站写道，政府所需强调的是焚烧可兰经等示威活动落入极端分子手中，他们的做法播下了分裂的种子，政府准备适当干预，以免其他国家、文化和宗教受到侮辱，并可能对其他国家、文化和宗教造成严重负面后果”情况的可能性，特别是在安全方面，能够保证公民的安宁。

政府强调此类示威活动落入极端分子手中，并播下分裂的种子，政府打算“探索”干预“例如其他国家、文化和宗教受到侮辱，并可能对其他国家、文化和宗教造成严重负面后果”的情况的可能性。丹麦，特别是在安全方面”

7月25日，，激进团体“丹麦爱国者”的五名积极分子在埃及驻哥本哈根大使馆前焚烧了《古兰经》。这是在不到一周的时间里丹麦发生的第三起此类事件。

该团体成员在伊拉克大使馆附近进行了另外两次这种举动：7月21日星期五，他们焚烧《古兰经》并亵渎伊拉克共和国国旗；三天后，他们再次焚烧了《古兰经》。

六月底，在庆祝古尔邦节期间，斯德哥尔摩发生了亵渎和焚烧《古兰经》事件，引起了强烈反响。此次事件的组织者是伊拉克人萨尔万•莫米卡。这引起了穆斯林

世界的愤怒，阿尔及利亚、阿富汗、埃及、印度尼西亚、黎巴嫩、叙利亚、土耳其、乌兹别克斯坦等国纷纷表示谴责。

俄罗斯外交部表示，这起事件的参与者逍遥法外可能会导致无法预料的灾难性后果，并呼吁国际社会抵制此类非法行为。 此前普京总统在参观杰尔宾特的朱马清真寺时强调，不尊重《古兰经》在俄罗斯被视为犯罪，俄罗斯将始终遵守这些法律规定。

7月11日，为回应最近在瑞典首都发生的焚烧《古兰经》事件，联合国人权理事会在日内瓦举行紧急会议。人权事务高级专员蒂尔克在会上敦促各国尊重宗教宽容。

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