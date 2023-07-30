普京为镇压持不同政见者辩护

乌克兰战争

欧洲 – 俄国总统普京在3月签署的两项律进一步使政府可以镇压言论自由。根据新法律，对战争和反战示威进行如实报道可被判长达15年徒刑。当记者问及他逮捕批评现政权的一名知识分子和一名导演时，普京辩驳说，面对一些西方国家对俄罗斯的态度，我们必须遵守一定的规则。

广告 继续浏览后续

普京30日在记者招待会上还表示，“现在是 2023 年，俄罗斯联邦正在与邻国发生武装冲突。 我认为我们必须对那些在国内给我们造成损害的人采取一定的态度。”

一名《工商日报》（Kommersant）记者问普京：学者鲍里斯·卡加尔利茨基（Boris Kagarlitsky）和戏剧编导埃夫古尼亚·伯科维奇(Evguénia Berkovitch)因为他们言论被捕，这正常吗？普京回答说，“我们必须记住，为了取得成功，包括在冲突地区，我们必须遵循某些规则”。

俄罗斯最著名的左翼社会学家之一鲍里斯·卡加尔利茨基 (Boris Kagarlitsky) 于 7 月 25 日被捕，并于 7 月 26 日被带到 瑟克特夫卡尔（俄罗斯科米共和国首府）。同日，当地法院以“正当化恐怖主义”罪名将他拘留两个月。如果法庭判定他有罪，卡加利茨基可能会被判处最高 7 年的监禁。

6月5日，埃夫古尼亚·伯科维奇 (Evguénia Berkovitch) 执导的戏剧道歉。她执导的作品“Finist 是一只勇敢的猎鹰”，完全由女性演奏，讲述了叙利亚的伊斯兰主义者在互联网上招募俄罗斯人并离开加入他们并与他们结婚的故事。 受到评论家的称赞，她在 2022 年获得了两个“金面具”，这是俄罗斯主要的戏剧奖。

这名编导被指控在他们的一部戏剧中鼓吹恐怖主义。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅