波兰: 约10万瓦格纳战士向波兰边境移动

军事防御

欧洲 – 波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）30日表示，局势变得越来越危险，来自俄罗斯瓦格纳组织的约10万名士兵已经向靠近波兰边境附近的白俄罗斯城市格罗德诺（Grodno）移动。

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上个星期，俄罗斯瓦格纳民兵部队抵达距波兰5公里的白俄罗斯后，波兰向边境派遣了1000多名士兵。

莫拉维茨基在波兰西部格利维采（Gliwice）举行的新闻发布会上表示，这些士兵“很可能会冒充非法移民试图进入波兰，这构成了额外的威胁”。他补充说，“局势变得越来越危险……瓦格纳的民兵很可能会伪装成白俄罗斯边防人员，帮助非法移民进入波兰领土（和），以破坏波兰的稳定”。

不过，他没有透露有关瓦格纳战斗人员调动的信息来源，白俄罗斯反对派哈琼项目创始人安东·莫托尔科（Anton Motolko）告诉路透社，该项目负责监视白俄罗斯的军事活动，他的组织没有看到瓦格纳组织的活动向格罗德诺更近的任何证据。

格罗德诺具有潜在的重要地位，因为它靠近苏瓦乌基走廊（Suwalki Gap），这是波兰-立陶宛边境沿线的战略地带，将俄罗斯的盟友白俄罗斯与俄罗斯飞地加里宁格勒（Kaliningrad）分开。

7月初，瓦格纳指挥官叶夫根尼·普里戈津在一段视频中欢迎他的战士们来到白俄罗斯，告诉他们暂时不会再参与乌克兰战争，但命令他们在训练白俄罗斯军队的同时，为非洲蓄积力量。瓦格纳在非洲参与了许多冲突。

第二天，一些瓦格纳战斗机抵达布雷斯特（Brest）市外的第38空降突击旅的训练场，这里距离波兰边境仅几英里。

俄罗斯总统普京 (Vladimir Putin) 表示，瓦格纳迁往白俄罗斯是结束该组织6月份叛变企图协议的一部分，当时他们控制了俄罗斯军事总部，向莫斯科进军，并威胁要让俄罗斯陷入内战。

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